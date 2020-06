Πολιτική

Το “ευχαριστώ” της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Αστυνομία

Στο προεδρικό Μέγαρο υποδέχθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τον Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο οποίος την ενημέρωσε για το έργο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αστυνομία.

Ο κ. Καραμαλάκης αναφέρθηκε, επίσης, στις ιδιαίτερες προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών αλλά και στο σημαντικό έργο που επιτελεί η αστυνομία μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις για τη φύλαξη των συνόρων.

Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ΕΛΑΣ στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του.