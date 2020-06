Κόσμος

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη μεταρρύθμιση της Αστυνομίας

Κατώτερα των περιστάσεων, θεωρούν οι διαδηλωτές, τα μέτρα που περιλαμβάνει. Αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ Ρεπουμπλικάνων-Δημοκρατικών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή για μια περιορισμένης έκτασης μεταρρύθμιση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, επιχειρώντας να απαντήσει στο ιστορικό κίνημα οργής εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού, που συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Αυτό το διάταγμα περιλαμβάνει την απαγόρευση των αμφιλεγόμενων “κεφαλοκλειδωμάτων”, εκτός κι «αν η ζωή ενός αστυνομικού κινδυνεύει», διευκρίνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού είχε ιδιωτική συνάντηση με οικογένειες θυμάτων αστυνομικής βίας και ρατσισμού. Κάλεσε τους χιλιάδες αστυνομικούς να υιοθετήσουν «τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα», όπως ο ίδιος ανέφερε από τους κήπους του Λευκού Οίκου.

Αυτά τα μέτρα, ωστόσο, είναι κατώτερα των όσων αξιώνουν οι διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, από ασφυξία την οποία του προκάλεσε ένας λευκός αστυνομικός την 25η Μαΐου στη Μινεάπολη.

Με αυτό το διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να προσφέρει «ένα ασφαλές μέλλον στους Αμερικανούς κάθε φυλής, θρησκείας, χρώματος και πιστεύω». «Οι Αμερικανοί θέλουν τον νόμο και την τάξη, απαιτούν τον νόμο και την τάξη», τόνισε ο ίδιος.

Παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησής του, της Αστυνομίας και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Τραμπ επανέλαβε τη βούλησή του να αποκαταστήσει «τον νόμο και την τάξη», ένα σύνθημα που επαναλαμβάνει από την αρχή των κινητοποιήσεων. Υπογράμμισε, δε, ότι το να υπερασπίζεται τους «θαρραλέους» αστυνομικούς απονέμοντας την ίδια στιγμή δικαιοσύνη στις οικογένειες, δεν είναι κάτι το ασύμβατο.

«Οι Αμερικανοί γνωρίζουν την αλήθεια: χωρίς την Αστυνομία, υπάρχει το χάος, χωρίς το δίκαιο, υπάρχει η αναρχία και χωρίς την ασφάλεια, η καταστροφή», τόνισε. Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος συμπλήρωσε ότι αντιτίθεται «σθεναρά» στις «ακραίες» προσπάθειες να διαλυθούν οι αστυνομικές υπηρεσίες, όπως εκείνη που ανακοινώθηκε στη Μινεάπολη.

Το προεδρικό διάταγμα προβλέπει ότι οι ομοσπονδιακές επιδοτήσεις θα δίνονται στις αστυνομικές μονάδες που αποδεικνύουν, μέσω ανεξάρτητων οργανισμών, ότι σέβονται «τα υψηλότερα πρότυπα» στην «εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση βίας και τις τεχνικές απεμπλοκής», διευκρίνισε.

Επιπλέον, προβλέπονται κονδύλια για τη «στήριξη των αστυνομικών» όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με άστεγους ή με ψυχικά ασθενείς και ανθρώπους με προβλήματα εθισμού. Χρηματοδότηση θα υπάρξει και προς τους κοινωνικούς λειτουργούς «που μπορούν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς να διαχειριστούν αυτές τις περίπλοκες» καταστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει το πράσινο φως για τα επιπλέον μέτρα. Όμως, ένας συμβιβασμός μεταξύ Ρεπουμπλικάνων- Δημοκρατικών μοιάζει ακόμη μακρινός. Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των διαδηλωτών, οι Δημοκρατικοί ζητούν να περιληφθεί η απλή και ξεκάθαρη απαγόρευση του «κεφαλοκλειδώματος» σε ένα νομοσχέδιο.