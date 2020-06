Κοινωνία

Έσπασε αγωγός νερού, “πλημμύρισε” με αυτοκίνητα η Αχαρνών

Νέα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Υπαίτιος αυτήν τη φορά ένας αγωγός νερού.

Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ επί της οδού Ιουλιανού προκάλεσε νέο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας.

Ο αγωγός έσπασε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να αποκλειστεί η Ιουλιανού από την Αριστοτέλους ως την Αχαρνών, όπου και σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων.