Οικονομία

Παράταση για τον μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου

Μέχρι πότε θα ισχύουν οι χαμηλότεροι συντελεστές. Ποια νησιά αφορά η ρύθμιση.

Οι Υφυπουργοί Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και Θόδωρος Σκυλακάκης υπέγραψαν Κοινή Απόφαση, με την οποία παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος.

Με την απόφαση αυτή παρατείνεται έως και τις 31.12.2020 η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών Φ.Π.Α. για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.).

"Η απόφαση αυτή συνιστά έμπρακτη στήριξη της οικονομίας αυτών των νησιών, τα οποία, πέρα από τις συνέπειες της πανδημίας, αντιμετωπίζουν και τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού", αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπ. Οικονομικών.