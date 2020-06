Κοινωνία

Μαρκέλλα: Συνελήφθη η γυναίκα που κατηγορείται για την αρπαγή της

Ενώπιον του Εισαγγελέα θα οδηγηθεί μέσα στην ημέρα η συλληφθείσα. Τα ευρήματα και η πορεία των ερευνών.

Συνελήφθη η γυναίκα που προσήχθη για εμπλοκή στην υπόθεση της αρπαγής της δεκάχρονης Μαρκέλλας και μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 33χρονη Ελληνίδα, την οποία το προηγούμενο διάστημα μάρτυρες περιέγραφαν ως «κοκκινομάλλα γυναίκα». Κατά τον εντοπισμό της, χθες το μεσημέρι, στην Παραλία Κατερίνης βρέθηκε «κουρεμένη γουλί», στοιχείο που αξιολογείται από αστυνομικούς ως προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών.

Η γυναίκα συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια. Η δικογραφία για τη φερόμενη αρπαγή της Μαρκέλλας θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας και μόλις στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα αναμένεται να εκδοθεί και να ενεργοποιηθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον της.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η ίδια προέρχεται από το περιβάλλον της Μαρκέλλας και φαίνεται να υπήρξε παλαιότερα γειτόνισσα της οικογενείας της ανήλικης. Μέχρι στιγμής πάντως τα κίνητρα της φερόμενης πράξης της δεν έχουν γίνει γνωστά.

Αστυνομικοί ερεύνησαν τις τελευταίες ώρες διαμέρισμα στην Καλαμαριά, όπου εντόπισαν τον ρουχισμό που φέρεται να φορούσε η 33χρονη, όταν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να συνοδεύει τη μικρή μαθήτρια. Επίσης κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά που εξετάζονται.