Οικονομία

Μαξίμου: το σχέδιο της Κυβέρνησης απέτρεψε τα “λουκέτα”

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ από τον Μάρτιο έως το πρώτο 15νθημερο του Ιουνίου, παρά την κρίση, τα «λουκέτα» ήταν λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έβαλε φρένο στα σχέδια για άνοιγμα νέων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Την ίδια ώρα ωστόσο φρένο μπήκε χάρη στα μέτρα στήριξης και στα λουκέτα, τα οποία από τον Μάρτιο έως το πρώτο 15νθημερο του Ιουνίου, παρά την κρίση ήταν λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όσο για το διάστημα πριν «χτυπήσει» στη χώρα μας ο ιός, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020 το νέο επιχειρείν εμφάνιζε σημαντική δυναμική.

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία για τη διαγραφή επιχειρήσεων τα δύο τελευταία τρίμηνα (πριν και μετά Covid19)

Τρίμηνο Δεκεμβρίου 2019 -Φεβρουαρίου 2020

Δεκέμβριος 2950 (αντίστοιχο περσινό 3547)

Ιανουάριος 1429 (αντίστοιχο περσινό 1629)

Φεβρουάριος 1173 (αντίστοιχο περσινό 1431)

Τρίμηνο Μαρτίου 2020- Μαϊου 2020

Μάρτιος 749 (αντίστοιχο περσινό 1358)

Απρίλιος 391 (αντίστοιχο περσινό 1273)

Μαϊος 583 (αντίστοιχο περσινό 1395)

1-17 Ιουνίου 1558 (αντίστοιχο περσινό 1991)

Αναλυτικά η πορεία συστάσεων επιχειρήσεων τα δυο τελευταία τρίμηνα:

Τρίμηνο Δεκέμβριος 2019 –Φεβρουάριος 2020

Δεκέμβριος 2999 (αντίστοιχο περσινό 2218)

Ιανουάριος 3930 (αντίστοιχο περσινό 3223)

Φεβρουάριος 4372 (αντίστοιχο περσινό 3457)

Τρίμηνο Μαρτίου 2020 – Μαΐου 2020

Μάρτιος 2671 (αντίστοιχο περσινό 3420)

Απρίλιος 924 (αντίστοιχο περσινό 3662

Μάιος 1991 (αντίστοιχο περσινό 3256)

Ιούνιος 1ο 15νθήμερο 1513 (αντίστοιχο περσινό 1844)

Σχολιάζοντας τα στοιχεία το Μαξίμου ανέφερε πως οι μεταρρυθμίσεις και το κλίμα μετά τις εκλογές αύξησαν τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση κάνει τις ακόλουθες δύο επισημάνσεις:

1) Με βάση τις εγγραφές στο ΓΕΜΗ και συγκρίνοντας το τρίμηνο Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2020 πριν τον κορονοϊό με το αντίστοιχο τρίμηνο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Δεκέμβριος 2018-Ιανουαριος Φεβρουάριος 2019) προκύπτει μια βελτίωση της τάξης του 43% καθώς δημιουργήθηκαν 2403 περισσότερες νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 1055 λιγότερες. Συνολικό θετικό ισοζύγιο δηλαδή 3458 επιχειρήσεων για την οικονομία και την απασχόληση, γεγονός που πιστοποιεί τη θετική δυναμική που είχε αναπτύξει η ελληνική οικονομία έως το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. «Το στοιχείο που καταρρίπτει μεταξύ άλλων και το απολύτως ψευδές αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν ύφεσης που είχε ξεκινήσει πριν τον κορονοϊό» τονίζει το Μαξίμου.

2) Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ επιβεβαιώνουν επίσης τις αντοχές της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αν συγκρίνουμε πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν κατά την περίοδο Μάρτιος Απρίλιος Μάιος (και το πρώτο 15μερο Ιουνίου) του 2019 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την αντίστοιχη περίοδο 2020 επί κυβέρνησης ΝΔ και εν μέσω πανδημίας θα διαπιστώσουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 6.017 επιχειρήσεις ενώ επί ΝΔ 3.281. Μια καλύτερη επίδοση δηλαδή της τάξης του 45% μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες μάλιστα λόγω του lockdown και των επιπτώσεων του και σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον.