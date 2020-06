Πολιτική

Κουτσούμπας: να σταματήσει η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία

Ο ΓΓ του ΚΚΕ στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θράκη, επισκέφθηκε το Φυλάκιο 1 στις Καστανιές.

«Είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το φυλάκιο εδώ στις Καστανιές, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που δίνει καθημερινά τη μάχη σε αυτή την ακριτική περιοχή. Δεν είναι μόνο συμβολική η επίσκεψή μας, είναι και ουσιαστική, γιατί θέλουμε να τιμήσουμε, μέσα από την επίσκεψή μας και τη συζήτηση με τους στρατευμένους νέους της πατρίδας μας και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, την πάλη του ελληνικού λαού για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για να ζήσουμε ειρηνικά, με φιλία με όλους τους γειτονικούς λαούς, ενάντια στις επεμβάσεις και τους πολέμους», δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Και φυσικά σ’ αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να σταματήσει η εργαλειοποίηση των προσφύγων, των μεταναστών, απ’ τη μεριά της κυβέρνησης του Ερντογάν και την πίεση που ασκεί στην περιοχή κάτω απ’ το φόντο και της απαράδεκτης συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας, αλλά και το ρόλο των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, άλλων τέτοιων δυνάμεων στην περιοχή που προκαλούν πολέμους, ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και γεμίζουν τη χώρα με αμερικανικές βάσεις θανάτου», συμπλήρωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Εμείς, ξέρετε, έχουμε ως πάγια θέση την προστασία και την προβολή των αιτημάτων των ανθρώπων που εργάζονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, του μόνιμου προσωπικού, αλλά και των στρατευμένων νέων, των εφέδρων της πατρίδας μας, τα οποία είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Γι αυτό έχουμε κάνει αλλεπάλληλες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση και με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη βουλή -ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο- για τα ζητήματα που αφορούν εδώ την περιοχή του Έβρου και τα προβλήματά τους.

Έχουμε επίσης ως πάγια θέση ότι τα δικαιώματα δε σταματούν έξω απ’ τις πύλες του στρατοπέδου, αλλά υπάρχουν και μέσα, γι’ αυτό ο στρατευμένος νέος έχει δικαίωμα στη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις, στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και στην ανθρώπινη διαβίωση, διατροφή, ένδυση. Και βεβαίως να μπορεί να αναπτύξει τις σχέσεις του με τη διοίκηση, τους μόνιμους, το προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να παίζει αποφασιστικά το ρόλο του στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που είναι και το βασικό καθήκον του», ολοκλήρωσε τη δήλωση του ο κ. Κουτσούμπας.