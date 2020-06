Life

“The 2Night Show”: εκρηκτικοί καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσωπικότητες από τον χώρο της υποκριτικής και του τραγουδιού μοιράζονται με την Γρηγόρη Αρναούτογλου σκέψεις, εμπειρίες και άγνωστες πτυχές από την ζωή τους.

Απόψε στις 24:00, ο Σταμάτης Φασουλής συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Μιλώντας για το θέατρο, αναφέρει πως όταν κάποιος «κάνει το κέφι του», στο σανίδι, μπορεί να «μπει μέσα» και να έχει απώλειες, ενώ ομολογεί πως εκείνος σκέφτεται περισσότερο τα λάθη που έχει κάνει πάρα τις επιτυχίες. Επίσης, μιλώντας για το «Just The 2 Of Us», αναφέρει ότι το απολαμβάνει και τον γεμίζει απόλυτα, και πως το συγκεκριμένο σόου τον έσωσε από την κατάθλιψη της καραντίνας.

Ένα καΐκι στο σκηνικό του «The 2Night Show» γίνεται η αφορμή να θυμηθεί τον πατέρα του, να συγκινηθεί και να εκφράσει το μεγάλο του παράπονο για τη σχέση τους. Ο ίδιος θέλησε να γίνει γονιός; Πώς ήταν στις σχέσεις του; Πόσο τον επηρέασε ο Δημήτρης Χορν και η Μελίνα Μερκούρη; Τέλος, ο Σταμάτης μοιράζεται με τον Γρήγορη άγνωστες στο κοινό ιστορίες, με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και η Ναταλία Δραγούμη, η οποία μιλά για τα ατίθασα παιδικά της χρόνια, για τη σχέση με τους γονείς της, καθώς και για το «βαρύ», γεμάτο ιστορία επίθετό της, που δεν της στάθηκε εμπόδιο καθώς δεν στηρίχτηκε ποτέ σ’ αυτό, αλλά στη σκληρή δουλειά.

Γιατί στο σπίτι της έχει γίνει η «απομυθοποίηση της μαμάς»; Τι άποψη έχουν τα παιδιά της για το επάγγελμα του ηθοποιού; Όταν κάνει google το όνομα της, πόσο ενοχλείται με τις φωτογραφίες που εμφανίζονται; Τα τελευταία χρόνια, γιατί υποδύεται τον ρόλο της «κακιάς»; Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για όλους και για όλα με άνεση, αλλά και με μια ξεχωριστή, αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η ταλαντούχα Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Γρηγόρη και μιλά για την πορεία της στη μουσική, αλλά και για τα όνειρά της που τώρα γίνονται πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πως «πάλεψε» με την κατάθλιψη, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, και πως χρειάστηκε να κάνει ψυχανάλυση, μέσω Face Time, για να την ξεπεράσει. Τέλος, η Κατερίνα παρέα με τους «Prestige Τhe Βand» ερμηνεύει τα τραγούδια της.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow