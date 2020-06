Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξάνονται οι νεκροί και τα κρούσματα στην Ιταλία

Ο "χάρτης" της πανδημίας στην Ιταλία. Συνεχίζεται η καταδίκη των μαζικών εορτασμών για την νίκη της ομάδας της Νάπολης .

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία, βάσει του επίσημου υπολογισμού, είναι σήμερα 238.159. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.514. Παράλληλα, 180.544 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 333 νέα κρούσματα, 66 ασθενείς έχασαν την ζωή τους και 1.089 άνθρωποι έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 168 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 2.867 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 20.066 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Οι ασθενείς στην εντατική παρουσιάζουν σήμερα αύξηση (είναι πέντε περισσότεροι από χθες) μετά από πολλές ημέρες συνεχούς πτωτικής πορείας.

Σε σχέση με χθες, τα κρούσματα παρουσιάζουν μικρή αύξηση: νόσησαν 4 περισσότεροι άνθρωποι. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 23, ενώ οι θεραπευμένοι αυξήθηκαν κατά 160.

Στην χώρα, στο μεταξύ, συνεχίζουν οι επικριτικές αντιδράσεις σχετικά με τους χθεσινούς, μαζικούς εορτασμούς στους δρόμους της Νάπολης, μετά την κατάκτηση του κυπέλου ποδοσφαίρου Ιταλίας από την ομάδα. Χιλιάδες φίλαθλοι πανηγύρισαν χωρίς μάσκα και με μηδενικές, ουσιαστικά, αποστάσεις ασφαλείας.

Πολλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι τόσο ο περιφερειάρχης Βιντσέντσο Ντε Λούκα, όσο και ο δήμαρχος Λουίτζι Ντε Ματζίστρις, δεν καταδίκασαν με την πρέπουσα αυστηρότητα την παραβίαση των κανόνων που έχουν ορισθεί, για την προστασία της υγείας των πολιτών.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο, χαρακτηριστικά, για «στιγμές αλλοφροσύνης», ενώ προσθέτουν ότι προκλήθηκαν ζημιές σε ιστορικό σιντριβάνι και ότι δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές βίας: την ώρα των εορτασμών, τρεις άνδρες έριξαν κάτω δυο νέους που επέβαιναν σε μηχανή και μέσα σε δευτερόλεπτα απομακρύνθηκαν με το δίτροχο.