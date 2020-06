Παράξενα

Πέθανε ο κόκορας “Μορίς”, το σύμβολο της “αγροτικής ζωής”

Ο πετινός «Μόρις», που κατηγορήθηκε για ηχορύπανση, δεν θα λαλεί πλέον!

Το πρωινό κικιρίκου του τον οδήγησε ενώπιον της δικαιοσύνης: ο κόκορας Μορίς, σύμβολο της μάχης μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου, δεν θα λαλεί πλέον, αφού πέθανε έπειτα από ασθένεια, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτριά του.

«Πέθανε από γρίπη των πτηνών τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Τον βρήκαμε νεκρό μπροστά από το κοτέτσι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κορίν Φεσό, η ιδιοκτήτρια του πτηνού ηλικίας 6 ετών, που είχε αρρωστήσει εδώ και μήνες. «Ο Μορίς ήταν ένα έμβλημα, ένα σύμβολο της ζωής στην ύπαιθρο, ένας ήρωας», είπε η Φεσό, η οποία τον έθαψε στον κήπο της.

Το περασμένο καλοκαίρι, η γαλλική δικαιοσύνη είχε επιτρέψει στον Μορίς να συνεχίσει να λαλεί στο τουριστικό νησί Ολερόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, απορρίπτοντας την προσφυγή των γειτόνων του, που τον κατηγορούσαν ότι τους ξυπνάει τα ξημερώματα. Η υπόθεση αναδείχθηκε σε σύμβολο της διαμάχης μεταξύ των «αυτοχθόνων» της γαλλικής υπαίθρου και των νεο-αφιχθέντων, καθώς οι θόρυβοι και οι μυρωδιές της εξοχής βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο δικαστικών διαμαχών.