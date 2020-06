Κοινωνία

Μηταράκης για Μεταναστευτικό: ελάχιστες ροές το τελευταίο τρίμηνο

Τι είπε για την κριτική που ασκείται στη χώρα μας για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, αλλά και τη συγκέντρωση προσφύγων στην πλατεία Βικτωρίας.

«Έχουμε ελάχιστες ροές από τις αρχές Μαρτίου. Η μείωση είναι πάνω από 90% στο τελευταίο τρίμηνο», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό.

Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, «η χώρα μας δεν αποτελεί σύμφωνα με την έκθεση της Frontex την κύρια πύλη εισόδου» ανέφερε ο κ. Μηταράκης και απέδωσε την πτώση στην αυξημένη παρουσία ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα της χώρας.

Μιλώντας στο «Θέμα 104,6», απάντησε στις αιτιάσεις για επαναπροωθήσεις από πλευράς της Ελλάδας εξηγώντας ότι «εφαρμόζουμε απόλυτα τη διεθνή νομοθεσία» και πρόσθεσε πως «υπάρχει μια προπαγάνδα από τη γείτονα χώρα ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς υποχρεώσεις».

«Μου προκαλεί πολύ άσχημη εντύπωση να βλέπω Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές να αναπαράγουν την ξένη προπαγάνδα» σχολίασε σχετικά ο υπουργός Μετανάστευσης.

Αναφορικά με τη συγκέντρωση προσφύγων στην Πλατεία Βικτωρίας, «δώσαμε εντολή να μετεγκατασταθούν» τόνισε ο κ. Μηταράκης, καθώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέχρι σήμερα είναι να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί σε χώρους που διαθέτει το υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα, ώστε να υποστηριχθούν από τον ΔΟΜ και το κοινωνικό κράτος στα πρώτα τους βήματα, σημείωσε.

«Το θέμα είναι ότι βάσει της Συμφωνίας του Δουβλίνου το θέμα της μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένο», επισήμανε ο υπουργός, ενώ χθες ανακοινώθηκε και η νέα διαδικασία για την έκδοση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.

Απαντώντας σχετικά με τη δράση των ΜΚΟ, «εφαρμόσαμε μια αυστηρή διαδικασία καταλόγου» περιέγραψε ο κ. Μηταράκης, γνωστοποιώντας ότι «μέχρι τώρα έχουν περάσει μόνο 18» στην επόμενη φάση, δηλαδή «πολύ λιγότερες από ότι υπήρχαν παλιότερα». Στον αντίποδα, «η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν το 82% των κονδυλίων να πηγαίνουν σε ΜΚΟ» ανέφερε ο υπουργός.

Ως προς τη θέσπιση του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου από την ΕΕ, «το ερώτημα είναι πότε η Επιτροπή θα καταθέσει την πρόταση» δήλωσε ο υπουργός, με την Ελλάδα να προσβλέπει σε «μια πιο δίκαιη κατανομή βαρών και διαδικασία διαχείρισης κρίσεων», παρότι το κρίσιμο σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη είναι να «παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρώπη στις επιστροφές». «Η Ευρώπη έχει πολύ καλύτερη πολιτική και διοικητική ικανότητα να κάνε ενιαίες επιστροφές», κατέληξε ο υπουργός.