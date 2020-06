Οικονομία

Λαγκάρντ σε Ευρωπαίους ηγέτες: καταλήξτε σε συμφωνία πριν να είναι αργά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ τόνισε πως η καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας μπορεί να επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στη ν ευρωπαϊκή οικονομία.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ κάλεσε σήμερα τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν γρήγορα σε ένα πακέτο ανάκαμψης που θα απομακρύνει την οικονομία από μια «δραματική πτώση» διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει το κλίμα στις αγορές, οι οποίες αναμένουν σύντομα μια συμφωνία.

Η Λαγκάρντ απευθύνθηκε στη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ, που διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η οικονομία (της ΕΕ) βιώνει μια δραματική πτώση», δήλωσε στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με αξιωματούχους. «Η αποφασιστική και αποτελεσματική δράση από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους Ευρωπαίους παράγοντες έχει αποδείξει την αξία της: άνοιξαν τον δρόμο για μια ανάκαμψη προς το τέλος του έτους και βοήθησαν να εξασφαλιστεί κάποιος χρόνος. Αυτό αντανακλάται στο κλίμα της αγοράς, αλλά η αποτυχία να εκπληρωθεί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή αυτού του κλίματος», δήλωσε.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε τις προβλέψεις της ΕΚΤ ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 13% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 8,7% συνολικά το 2020, πριν να υπάρξει ανάκαμψη κατά 5,2% το 2021.

Είπε επίσης ότι ο χειρότερος αντίκτυπος από την πανδημία στην αγορά εργασίας δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί, και ότι η ανεργία στην ευρωζώνη, που αυτή τη στιγμή είναι στο 7,3% του εργατικού δυναμικού, μπορεί να φθάσει στο 10%, πλήττοντας ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους.

«Είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε την ανάκαμψη που θέλουμε να δούμε», είπε η Λαγκάρντ, η οποία σημείωσε, σύμφωνα με αξιωματούχους, ότι όσο γρηγορότερα υπάρξει συμφωνία για το πακέτο ανάκαμψης, τόσο το καλύτερο για την οικονομία της ΕΕ.