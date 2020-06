Πολιτική

Τσαβούσογλου: Έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ στην συνάντησή του με τον Ιταλό ομόλογό του χαρακτήρισε σημαντική την συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία για την ΑΟΖ.

Συνεργασία με την Ιταλία στις δραστηριότητες της ανατολικής Μεσογείου επιθυμεί η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι “η Ιταλία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη λύση δια του διαλόγου και της διπλωματίας”, ενώ ανέφερε ότι η Τουρκία πάντοτε στήριξε “τον διαμοιρασμό του πλούτου της ανατολικής Μεσογείου από όλες τις χώρες γύρω από την ανατολική Μεσόγειο”. “Το έχω πει σε όλους και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε”. Πρόσθεσε ότι θέλουν από δω και πέρα να δουν την Ιταλία να συμμετέχει στις διμερείς ή τριμερείς προσπάθειες για επίλυση της κρίσης στη Λιβύη.

Από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Λουίτζι ντι Μάιο είπε ότι “χρειάζεται ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου για να διασφαλιστεί ξανά η ασφάλεια, η σταθερότητα και η συνεργασία”. Ανέφερε ότι “αυτή η περιοχή έχει ενεργειακές πηγές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των λαών της”. “Είμαστε υπέρ του διαλόγου, θέλουμε να βρεθεί ένα κοινό σημείο και να διασφαλιστεί όφελος σε όλες τις πλευρές”, ανέφερε.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι “εντός της ΕΕ τη μεγαλύτερη στήριξη την είχαμε από την Ιταλία. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί και από εδώ και πέρα. Αυτά συζητήσαμε σε ένα ειλικρινές κλίμα και (αποφασίσαμε) να κάνουμε από κοινού βήμα για τις δυσκολίες που έχει η Τουρκία στις σχέσεις της με την ΕΕ”.

“Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την Ιταλία για μια μόνιμη ειρήνη στη Λιβύη και για μια διαδικασία που θα φέρει αποτέλεσμα. Έχουμε συναίσθηση του κρίσιμου ρόλου που παίζει η Ιταλία εδώ και τους ευχαριστούμε», ανέφερε.

Για την ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “εμείς ως Τουρκία θέλουμε η ανατολική Μεσόγειος να είναι ένα πεδίο συνεργασίας και όχι σύγκρουσης”. “Την ίδια διάθεση και σκέψη είδαμε να υπάρχει και στην Ιταλία. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς ως αποτέλεσμα της προσπάθειας για αποκλεισμό της Τουρκίας δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Κι εμείς για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας αναγκαστήκαμε να κάνουμε βήματα. Και η προστασία των δικαιωμάτων των Τ/κ είναι δική μας ευθύνη ως εγγυήτρια δύναμη. Το έχω πει σε όλους και κυρίως στην Ελλάδα ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε”, ανέφερε.

Συνεχίζοντας είπε ότι “και η Ιταλία είδαμε ότι θέλει να διαδραματίσει ένα εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα (Αν. Μεσογείου). Εμείς αυτό το αντικρίσαμε με ικανοποίηση επειδή η Ιταλία είναι μια χώρα που διαμεσολαβεί συμπεριφερόμενη πάντοτε ισορροπημένα, δίκαια και με αντικειμενικότητα”. “Επομένως στην περίοδο που ακολουθεί εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ιταλία τόσο εντός της ΕΕ όσο και για την ανατολική Μεσόγειο”, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι “από την άλλη, βρίσκουμε σημαντική για την περιοχή μας τη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία για την ΑΟΖ. Σημαίνει ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Αντί του αποκλεισμού και της παραβίασης των δικών μας δικαιωμάτων μπορεί να υπάρξει κουλτούρα διαμοιρασμού. Ασφαλώς θέλουμε η Ελλάδα να μας προσεγγίσει κι εμάς με την ίδια αντίληψη και θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων και στο μέλλον γι αυτά τα θέματα”.

Από την πλευρά του Λουίτζι ντι Μάιο είπε ότι “η Ιταλία βλέπει την Τουρκία ως ένα συνέταιρο εκ των ουκ άνευ και η οριστική μας απόφαση είναι να διατηρήσουμε τον διάλογό μας”, προσθέτοντας: “εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία (στη Λιβύη)”.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ είπε ότι “στο μεταναστευτικό εκτιμούμε τις προσπάθειες της Τουρκίας, έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες και ελπίζουμε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο στο πλαίσιο της διακήρυξης του Μαρτίου του 2016”.

“Χρειάζεται ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου για να διασφαλιστεί ξανά η ασφάλεια, η σταθερότητα και η συνεργασία. Οι ενεργειακές πηγές μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην ευημερία της περιοχής. Αλλά μόνο αν υπάρχει μια θετική προσέγγιση, χάρη σε αυτό θα έχουμε συνέχεια και ισορροπία. Θα είναι προς το συμφέρον όλων πιστεύουμε”, ανέφερε.

Καταλήγοντας είπε ότι "ως Ιταλία και ως χώρα μέλος της ΕΕ, ως μια από τις ιδρυτικές χώρες της ΕΕ, στηρίζουμε τη διευκόλυνση κάθε διαδικασίας διαλόγου. Χάρη σε αυτό θα επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ειδικά τονίζουμε την Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο”.

Πηγή: ΚΥΠΕ