Κοινωνία

Επίσκεψη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος σε Λέρο, Κάλυμνο και Κω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έμμεση απάντηση του αντιναυάρχου Θεόδωρου Κλιάρη στα περί pushbacks προσφύγων στο Αιγαίο…

Υπηρεσιακές επισκέψεις στην Κάλυμνο, την Κω και τη Λέρο πραγματοποίησε στις 18 και 19 Ιουνίου ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Κλιάρης.

Ο Αρχηγός συνοδευόταν από το διοικητή της 8ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποναύαρχο Λ.Σ. Ιωάννη Αργυράκη, το διοικητή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ/ΛΣ), πλοίαρχο Λ.Σ. Ιωάννη Παπαδάκη, και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Γεώργιο Χριστιανό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις νήσους Λέρο, Κάλυμνο και Κω συναντήθηκε με τους προϊσταμένους των οικείων λιμενικών Αρχών και ενημερώθηκε εκτενώς για τη δραστηριότητά τους, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο Αρχηγός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τα στελέχη των υπηρεσιών, επισκέφθηκε τα πλωτά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που επιχειρούν στις ανωτέρω περιοχές και συνομίλησε με τους κυβερνήτες και τα πληρώματα αυτών.

Ο Ναύαρχος συνεχάρη τα στελέχη για τον επαγγελματισμό και τη φιλοτιμία που επιδεικνύουν καθημερινά στην εκτέλεση της αποστολής τους, στις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές που υπηρετούν, και τους προέτρεψε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο τους.

« Ήρθα μεταξύ για να μεταφέρω τα συγχαρητήρια του κ. Πρωθυπουργού και του κ. Υπουργού για το έργο που επιτελούν τα στελέχη του λιμενικού στην παραμεθόριο. Είμαστε όλοι αυτή την περίοδο σε μια κατάσταση δύσκολη με τους γείτονες, αλλά το Σώμα όλο αυτό το διάστημα έχει ανταποκριθεί στο έπακρο με εξαιρετική επιτυχία», τόνισε ο Θεόδωρος Κλιάρης.