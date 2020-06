Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα μιλά για τον “Γολγοθά’ που βιώνει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αρκετό καιρό θα παραμείνει στο νοσοκομείο η 34χρονη. Πως αισθάνεται για την προφυλάκιση της κατηγορούμενης.