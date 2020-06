Κόσμος

“Πράσινο φως” στο βιβλίο που εκθέτει τον Τραμπ

Το σκεπτικό ομοσπονδιακού δικαστηρίου για το βιβλίο του Τζον Μπόλτον...

Θα κυκλοφορήσει, τελικά, το βιβλίο του πρώην συμβούλου ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον, που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ και επιχείρησε να εμποδίσει την κυκλοφορία του. Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου ορίζει ότι από τη στιγμή που 200.000 αντίτυπα του βιβλίου έχουν ήδη διανεμηθεί σε δεκάδες βιβλιοπωλεία, «είναι μάταιο να προσπαθήσει κανείς να το απαγορεύσει», χαρίζοντας μια νίκη στον πρώην σύμβουλο.

Ο Τζον Μπόλτον, που απομακρύνθηκε από τη θέση έπειτα από 17 μήνες υπηρεσίας στον Αμερικανό πρόεδρο «λόγω διαφωνιών» στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, στο βιβλίο αυτό περιγράφει -σύμφωνα με προδημοσιεύσεις- πώς ο Ντόναλντ Τραμπ «παρακάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ (πρόεδρος της Κίνας) να του εξασφαλίσει την επανεκλογή του» στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, με την αγορά μεγάλων ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων από κομβικές για τις εκλογές πολιτείες, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγνοούσε ότι η Βρετανία είναι πυρηνική δύναμη, ότι η Φινλανδία δεν είναι τμήμα της Ρωσίας και άλλα πράγματα που τον εκθέτουν.

Όπως για παράδειγμα ότι θα του άρεσε η ιδέα να γίνει στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, θα ήθελε να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ότι έχει καταχραστεί την εξουσία του υποσχόμενος «προσωπικές χάρες σε δικτάτορες», ενώ μόχλευσε την εξωτερική πολιτική προς εξυπηρέτηση της πολιτικής του ματαιοδοξίας.

Η προσφυγή κατά της έκδοσης του βιβλίου, το οποίο πλήττει καίρια τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των εκλογών, βασιζόταν στον ισχυρισμό ότι ο Τζον Μπόλτον στο βιβλίο του περιγράφει πράγματα που είναι απόρρητα και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι «δεν ζήτησε την άδεια των αρμόδιων αρχών» ώστε να τα χρησιμοποιήσει.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster που εκδίδει το βιβλίο του Μπόλτον χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, με ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν: «Είμαστε ευγνώμονες που το Δικαστήριο δικαίωσε τις ισχυρές προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης κατά της λογοκρισίας και του προηγούμενου περιορισμού της έκδοσης».

Τραμπ: Θα το πληρώσει

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τζον Μπόλτον «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», γιατί «παραβίασε τον νόμο».

«Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι' αυτό, όπως πλήρωσαν άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά!!!. Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του!», δήλωσε μέσω Twitter.

Ο δικαστής Ρόις Λάμπερτ, που εξέτασε την υπόθεση, αν και παραδέχεται ότι ο Μπόλτον «μπορεί να έχει τζογάρει την εθνική ασφάλεια» της χώρας, δεν μπορεί να το απαγορεύσει.

Ακόμη και ένας να το έχει πάρει στα χέρια του, είπε, «τότε το περιεχόμενό του μπορεί να γίνει κτήμα όλων». «Άρα με τόσες χιλιάδες βιβλία να βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, και κάποια από αυτά σε αίθουσες σύνταξης μέσων ενημέρωσης, ό,τι ζημιά είναι να γίνει, έχει γίνει».