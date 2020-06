Κόσμος

Σερβία: στις κάλπες για βουλευτικές και δημοτικές εκλογές

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να πετύχει άνετη πλειοψηφία.

Ομαλά διεξάγονται οι βουλευτικές και δημοτικές εκλογές στη Σερβία, όπου 6.584.376 πολίτες με δικαίωμα ψήφου καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν 250 βουλευτές για το κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στις 7:00 η ώρα το πρωί άνοιξαν σε ολόκληρη τη χώρα 8.253 εκλογικά κέντρα τα οποία θα δέχονται ψηφοφόρους μέχρι τις 8:00 η ώρα το βράδυ. Στο Κόσοβο επίσης άρχισαν να λειτουργούν 80 εκλογικά κέντρα στις περιοχές όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.

Στις σημερινές βουλευτικές εκλογές την ψήφο των πολιτών διεκδικούν 21 κόμματα και πολιτικοί συνδυασμοί. Κάποια κόμματα που ανήκουν στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης Συμμαχία για τη Σερβία (SzS), όπως το Δημοκρατικό Κόμμα (DS), το Κόμμα Ελευθερίας και Δικαίου (SSP) και το εθνικιστικό κίνημα «Dveri», μποϋκοτάρουν τις εκλογές καταγγέλλοντας ότι δεν επικρατούν δημοκρατικές συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή τους. Τα κόμματα που απέχουν κατηγορούν για απολυταρχισμό τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και καλούν τους υποστηρικτές τους να μην προσέλθουν για να ψηφίσουν.

Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, φαβορί για τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές θεωρείται το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα, του οποίου ηγείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Το κόμμα αυτό αναμένεται να λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 55% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση με 12,5% φέρεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα του υπουργού Εξωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς που συγκυβερνάει από το 2012 με το Σερβικό Προοδευτικό του Βούτσιτς. Το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή αναμένεται να ξεπεράσουν άλλα τέσσερα κόμματα, μεταξύ αυτών και το Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του καταδικασθέντος για εγκλήματα πολέμου Βόισλαβ Σέσελι.

Οι σημερινές εκλογές αν και δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς το αποτέλεσμα, θεωρούνται σημαντικές διότι όπως εκτιμάται θα επηρεάσουν τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα του Κοσόβου. Ο Βούτσιτς, εφόσον το κόμμα του αποκτήσει ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, θα έχει την πολιτική εγκυρότητα να διαπραγματευτεί ακόμη και για λιγότερο ευχάριστες λύσεις στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος του Κοσόβου. Κατά γενική εκτίμηση στόχος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς είναι να λάβει το κόμμα του, μαζί με τους μέχρι σήμερα πολιτικούς εταίρους στην κυβέρνηση, πλειοψηφία δύο τρίτων για να μπορέσει να προωθήσει την αλλαγή του Συντάγματος που θα είναι απαραίτητη εάν επιτευχθεί συμφωνία για το Κόσοβο.