“Special Report”: Ο κατάσκοπος της Τουρκίας στην Κω (βίντεο)

Ο Γερμανός που στρατολογήθηκε από την Τουρκία και έδρασε ως κατάσκοπος στην Κω μιλά στον Τέσο Τέλλογλου λίγο μετά την αποφυλάκισή του.