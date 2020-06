Κόσμος

Κοριτσάκι πνίγηκε με τη μαμά και τον παππού του (βίντεο)

Τραγικό τέλος για οικογένεια που «χάθηκε» μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας από το Νιου Τζέρσεϊ, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί, βρέθηκαν νεκρά σε πισίνα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα και, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα τρία άτομα πνίγηκαν στην πισίνα.

Επρόκειτο για ένα 8χρονο κορίτσι, την 32χρονη μητέρα της και τον 62χρονο παππού της.

Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από κλήση γειτόνων που άκουσαν φωνές από την πίσω αυλή του σπιτιού της οικογένειας.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο σπίτι τον Μάιο.