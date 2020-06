Τοπικά Νέα

Παραμυθιά: Οικιακή βοηθός θετική στον κορονοϊό

Ανησυχία για τα κρούσματα στην περιοχή. Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ.

Ακόμα ενα θετικό κρούσμα κορονοϊού καταγράφτηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα 20 δείγματα που είχαν σταλεί στην Πάτρα, βρέθηκε θετικό.

Πρόκειται για γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι, όπου τα μέλη του είναι ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού.

Τα υπόλοιπα 19 δείγματα βγήκαν αρνητικά, ενώ σήμερα πρόκειται να σταλούν προς εξέταση 35 δείγματα στα Γιάννενα και άλλα 40 στην Πάτρα.

Οι έλεγχοι του κλιμακίου του ΕΟΔΥ θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα, ενώ έχει ζητηθεί να μεταβεί και άλλο κλιμάκιο ώστε να γίνουν έλεγχοι και στις 33 κοινότητες του Δήμου.

Σχετικά με το ενδεχόμενο lockdown ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης ανέφερε: “Το απευχόμαστε. Προσπαθούμε με τις ενέργειες που κάνουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο .Έχουμε προχωρήσει σε 2 απολυμάνσεις του Κ.Υ Υγείας σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία…”.

O Δήμαρχος υπογράμμισε σύμφωνα με το thespro.gr πως έγινε απολύμανση και στο εξεταστικό κέντρο όπου με συμμετοχή 100% οι μαθητές δίνουν τον δικό τους αγώνα στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ αναφερόμενος στην ψυχολογία του κόσμου σημείωσε πως οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν το νέο σκηνικό με ψυχραιμία…”.