Μηταράκης: Δεχόμαστε τους πρόσφυγες που πραγματικά έχουν ανάγκη

Εκπαιδευτικό κέντρο ένταξης προσφύγων επισκέφθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ένα από τα εκπαιδευτικά κέντρα ένταξης προσφύγων του προγράμματος Helios που λειτουργεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, στο κέντρο της Αθήνας, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ελληνικού γραφείου του ΔΟΜ, Τζιανλούκα Ρόκο.

Το κέντρο είναι ένα από τα 17 που λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τα Ιωάννινα, την Κρήτη, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τη Λειβαδιά. Εντός των κέντρων διοργανώνονται μαθήματα ένταξης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ενώ σύμβουλοι παρέχουν στήριξη των επωφελούμενων για εύρεση στέγασης και εργασίας και κάνουν τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξής τους. Επιπλέον, διοργανώνονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, στο κέντρο ένταξης της Πατησίων που επισκέφθηκε ο κ. Μηταράκης, 380 πρόσφυγες λαμβάνουν υπηρεσίες, από τους οποίους 75 άτομα κάνουν μαθήματα ελληνικών και ενσωμάτωσης.

Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, «είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αυτοί που λαμβάνουν διεθνή προστασία να αποϊδρυματοποιηθούν, να βγουν από τις υφιστάμενες δομές και να πατήσουν στα πόδια τους. Αυτό είναι καλό και για τους ίδιους και για την κοινωνία γενικότερα». Πρόσθεσε επίσης, ότι σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ «θα ανακοινωθεί ένα ειδικό πρόγραμμα τους επόμενους μήνες για τη στήριξη προσφύγων για την παροχή των αναγκαίων δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας». Τόνισε εξάλλου, ότι «είναι πολύ σημαντικό η χώρα μας να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, δεχόμαστε τους πρόσφυγες που πραγματικά έχουν ανάγκη και τους βοηθάμε να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Και το κάνουμε με ένα οργανωμένο πρόγραμμα και με τη βοήθεια και την εμπειρία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης». Επίσης, ο Υπουργός επανέλαβε ότι «ο διαχωρισμός προσφύγων από παράτυπα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες αποτελεί βασική πολιτική επιλογή στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε επιπλέον, ότι δύο από τους επόμενους στόχους του Υπουργείου είναι η ηλεκτρονική έκδοση ΑΦΜ για τους πρόσφυγες ως το τέλος του 2020, αλλά και η καταβολή του οικονομικού βοηθήματος στους αιτούντες άσυλο (cash card program) μέσω λογαριασμών που θα ανοίγουν οι ίδιοι σε ελληνικές τράπεζες, αντί για ξένες όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής του ΔΟΜ, Τζιανλούκα Ρόκο, παρατήρησε ότι μετά την υπουργική απόφαση για την έξοδο των αναγνωρισμένων προσφύγων από τα camps και τα διαμερίσματα υπήρξε «μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος των μεταναστών οι οποίοι θέλουν να προσπαθήσουν να μάθουν ελληνικά, να δουν τις ευκαιρίες που έχουν, να προσπαθήσουν να βρουν δουλειά και να έχουν μια κανονική ζωή στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι τώρα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους να έρχονται στο κέντρο». Ο κ. Ρόκο πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό «ότι ο υπουργός δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθεί να τους βοηθήσει να μείνουν στη χώρα».

Το πρόγραμμα Helios χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, μέσω της επιδότησης της ενοικίασης διαμερισμάτων και της συνολικής υποστήριξής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ, από τις 16 Ιουλίου 2019, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2020, 10.370 πρόσφυγες έχουν εγγραφεί στο Helios, από τους οποίους 2.371 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη ενοικίου (1.017 οικογένειες). Η μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος των προσφύγων για το πρόγραμμα, την οποία ανέφερε ο κ. Ρόκο, αποτυπώνεται στα νούμερα του Helios. Μόνο τον Ιούνιο και μέχρι χτες, 685 ωφελούμενοι υπέγραψαν νέα συμφωνητικά μίσθωσης σπιτιών, την ώρα που από την έναρξη του προγράμματος ο μεγαλύτερος αριθμός που είχε σημειωθεί ήταν 272 ωφελούμενοι τον Φεβρουάριο του 2020.

Απαντώντας στις ανησυχίες μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαδικασία μίσθωσης των διαμερισμάτων, η Κλόντια Σαμαρά, συντονίστρια του προγράμματος Helios για τη Νότια Ελλάδα στον ΔΟΜ, διευκρίνισε ότι δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τους πρόσφυγες να πληρώσουν μόνοι τους ενοίκια προκειμένου να λάβουν την υποστήριξη του Helios, αλλά μόνο να έχουν κλείσει συμβόλαιο και να το προσκομίσουν μαζί με αριθμό λογαριασμού, διαδικασία στην οποία τους υποστηρίζει και ο ΔΟΜ ώστε να κάμψει τυχόν ανησυχίες των ιδιοκτητών ακινήτων. Για τη διασύνδεση των προσφύγων με τους ιδιοκτήτες ακινήτων έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα heliospiti.com, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται καταχωρημένα πάνω από 300 ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα.

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος Helios είναι και η υποστήριξη των προσφύγων στην εύρεση εργασίας και, όπως είπε ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου, Πάτροκλος Γεωργιάδης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ γίνονται επισκέψεις κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να επιχειρηθεί η διασύνδεση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων με αγροτικούς συνεταιρισμούς και τοπικές κοινωνίες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. «Δεν έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών, ωστόσο τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά και από τους αγρότες και από τις τοπικές αρχές», εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ο υπεύθυνος του προγράμματος Helios στον ΔΟΜ, Μίλαν Τσόλιτς, πρόσθεσε ότι ήδη στην Ημαθία υπήρξαν τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς προσλήφθηκαν τρία άτομα σε αγροτικές εργασίες και αναζητούνται άλλα έξι.