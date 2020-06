Οικονομία

Τσακαλώτος: να χρησιμοποιηθεί το “μαξιλαράκι” του ΣΥΡΙΖΑ για να σωθεί η οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, καταδεικνύεται από το ύψος της ύφεσης που παραδέχθηκε και ο Σταϊκούρας, υποστηρίζει ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ..

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, αναφέρει τα εξής:

Σήμερα ο κ. Σταϊκούρας μίλησε για 16% ύφεση το δεύτερο τρίμηνο.

Ένα μήνα πριν προειδοποιούσαμε για το ότι η ύφεση θα ενταθεί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.

Ήδη πριν από δύο εβδομάδες είχα γράψει ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν σε συνδυασμό με την ανυπαρξία μέτρων, προϊδεάζουν για ύφεση της τάξης του 20% για την περίοδο του lockdown.

Το διάστημα που ακολουθεί το lockdown συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αρνητικές προοπτικές.

Η οικονομία χρειάζεται στήριξη άμεσα.

Ο κ. Σταϊκούρας μας ενημέρωσε χθες για την ύπαρξη 37 δις ταμειακών διαθεσίμων και είπε ότι προσδοκά εισροές χρημάτων στην Ελλάδα από τον Ιούλιο αλλά κατά κύριο λόγο το 2021.

Ρωτάω λοιπόν ευθέως:

Καταδεικνύει το μέγεθος της ύφεσης την ανεπάρκεια των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση;

Αναγνωρίζει ότι η έννοια του μαξιλαριού είναι να έχεις την δυνατότητα να ξοδεύεις στους κακούς καιρούς ώστε να στηρίζεις την οικονομία και να το αναπληρώνεις όταν έχεις την δυνατότητα;

Μια λελογισμένη χρήση του μαξιλαριού με περισσότερα μέτρα στήριξης δεν θα αποτελούσε ένα πρόγραμμα γέφυρα μέχρι το 2021; Γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, και όπως αποδεικνύεται είναι απόλυτα ρεαλιστικό.

Τον νοιάζει πώς θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις;

Τον νοιάζει πώς δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι;

Θα κάνει κάτι για όλα αυτά;