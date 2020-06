Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: Λιντσάρισμα στην φυλακή φοβάται η 33χρονη

Η "κοκκινομάλλα" ζήτησε την μεταγωγή της σε άλλη φυλακή γιατί κινδυνεύει. Η απάντηση της Εισαγγελέως. Θα παραιτηθώ αν υπάρχει κύκλωμα παιδικής πορνογαφίας δηλώνει ο δικηγόρης της, Βασίλης Νουζέλας.

Στις γυναικείες φυλακές Θηβών θα μεταχθεί οριστικά η 33χρονη Ειρήνη Μούρθου, που κατηγορείται για την αρπαγή της ανήλικης στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης απέρριψε, το αίτημα που υπέβαλε η κατηγορουμένη, διά του συνηγόρου της, να μεταχθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Μεταξύ άλλων, στο αίτημα που κατέθεσε ο συνήγορος υποστήριζε ότι στη Θήβα «θα κινδυνεύσει η σωματική της ακεραιότητα».

Η 33χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα για την υπόθεση, μετά την απολογία της, την περασμένη Τρίτη, στην α' τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Η μεταγωγή της αναμένεται να γίνει εντός του επόμενου 24ωρου.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της Βασίλης Νουζέλας υποστήριξε ότι στην Θήβα κρατούνται κατάδικες για ανθρωποκτονίες και άλλα βαριά ποινικά αδικήματα και ως εκ τούτου θα κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα της 33χρονης.

«Στην Θήβα κρατούνται κατάδικες για ανθρωποκτονίες και άλλα βαριά ποινικά αδικήματα. Θα κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητά της» αναφέρει ειδικότερα ο κ. Νουλέζας σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σημειώνεται πως χθες το μικρό κορίτσι βγήκε από το νοσοκομείο έπειτα από 10 ημέρες και μεταφέρθηκε μαζί με τον αδελφό της σε κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων.

«Αν υπάρχει παιδική πορνογραφία, θα παραιτηθώ»

Να παραιτηθεί από συνήγορος υπεράσπισης της 33χρονης, εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, προτίθεται ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ανέφερε - μεταξύ άλλων - «όσον αφορά το κινητό και τον σκληρό δίσκο από το λάπτοπ που κατέστρεψε, το έκανε για να αποτρέψει την σύλληψή της και να πάει στην Θεσσαλονίκη και να παραδοθεί, αλλά και γιατί ήθελε να προστατέψει ανθρώπους με τους οποίους είχε συνευρεθεί ερωτικά και δεν ήθελε να τους εκθέσει, αλλά και ιδιωτικές φωτογραφίες της. Όχι γιατί θέλει να συγκαλύψει κάποιους. Αν αποδειχθεί ότι πίσω από την κατηγορούμενη κρύβεται κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων ή οτιδήποτε άλλο και έχουμε να κάνουμε με μία βαρύτερη περίπτωση, θα παραιτηθώ της υπερασπίσεως».

«Πάσχει από κατάθλιψη»

Ο δικηγόρος της 33χρονης είπε ότι η γυναίκα εκδιδόταν όχι από επιλογή, αλλά επειδή την «ανάγκαζε ο πρώην σύζυγός της».

«Η εντολέας μου εξαναγκαζόταν να εκδίδεται από τον πρώην σύντροφό της. Δεν το έκανε από οικονομική ανάγκη. Από τον Φεβρουάριο έχασε την επιμέλεια του παιδιού της την οποία πήρε ο πρώην σύζυγός της. Έχει χρόνια κατάθλιψη. Παίρνει σκληρά ναρκωτικά και ζάναξ», είπε ο Βασίλης Νουλέζας.

Όσον αφορά στην απαγωγή, ο δικηγόρος ανέφερε πως η κατηγορούμενη την ημέρα του συμβάντος, πήγε εκεί για να την συναντήσει για λίγο και στη συνέχεια περπάτησαν και πήγαν σπίτι της όπου «της έδωσε να φάει και να πιει πορτοκαλάδα».