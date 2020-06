Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Διώξεις για κακούργημα ζητά ο ανακριτής

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην έρευνα για την πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της με τους 102 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι με την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος ζητά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ο ανακριτής της υπόθεσης επικαλούμενος νεότερα στοιχεία που έχει στην διάθεση του.

Ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι για την υπόθεση της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 πρέπει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης σε κίνδυνο κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα δίωξη που αιτείται ο ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης αφορά ενέργειες ή παραλείψεις υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής που ήδη βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας που διενεργείται.

Το αίτημα του ανακριτή για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου όπως φαίνεται, πιθανότατα συνδέεται με τα στοιχεία που έχει πλέον στην διάθεση του μετά τις εφόδους που πραγματοποίησε στο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι και σε άλλες υπηρεσίας που είχαν κεντρικό ρόλο και ευθύνη στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων κατάσβεσης και αντιμετώπισης της όλης κατάστασης.

Το αίτημα του ανακριτή μελετάται ήδη από τον εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο που θα αποφανθεί αν θα αναβαθμιστεί ή όχι το κατηγορητήριο.

Για την πυρκαγιά στο Μάτι, με απολογισμό 102 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές καταστροφές, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος μετά από έρευνα των εισαγγελέων Ηλία Ζαγοραίου, Νίκου Φυστόπουλου και Κώστα Σπυρόπουλου κατά είκοσι κρατικών λειτουργών και στελεχών, κατά την επίμαχη περίοδο, της αυτοδιοίκησης της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής. Τα αδικήματα αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διά παραλείψεως και σωματικές βλάβες κατά συρροή, δια παραλείψεως και από αμέλεια από υπόχρεους και μη.