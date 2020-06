Πολιτική

Πέτσας για Novartis: Η κυβέρνηση διερευνά κάθε τρόπο αποζημίωσης του ελληνικού Δημοσίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τις εξελίξεις στην υπόθεση της Novartis.

«Η απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την Novartis αναδεικνύει δύο στοιχεία: Πρώτον, γκρεμίζει τη σκευωρία που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος πολιτικών του αντιπάλων και αφήνει εκτεθειμένη την ηγεσία του. Δεύτερον, δικαιώνει πλήρως τις θέσεις που από την αρχή διατύπωνε, τόσο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και ως πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτει δηλώσεις του πρωθυπουργού για το ζήτημα:

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 στη Βουλή:

«Σκάνδαλο Novartis υπάρχει. Δεν το ανακάλυψαν όμως τα «λαγωνικά» της Κυβέρνησης, αλλά οι αμερικανικές Αρχές, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το FBI. Είναι παγκόσμιο σκάνδαλο και ερευνάται σε περισσότερες από 15 χώρες - και στην Ελλάδα. Παντού, σε όλες τις χώρες η Δικαιοσύνη ανιχνεύει τις περίφημες «αθέμιτες πρακτικές»... Παντού, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι μέθοδοι προώθησης των φαρμάκων. Παντού, λοιπόν, οι δικαστές και οι διωκτικές αρχές εξετάζουν ένα σκάνδαλο οικονομικό, εντοπίζουν ύποπτους και τιμωρούν ενόχους. Και από την πλευρά τους, όλα τα σοβαρά Κράτη, διαπιστώνοντας τα δικά τους κενά στο κύκλωμα φαρμάκου, σπεύδουν να τα θεραπεύσουν. Απλά, στοχευμένα, έγκυρα και αποτελεσματικά. Εσείς όμως δεν κάνετε αυτό κ. Τσίπρα. Αντί να διασφαλίσετε τα συμφέροντα του Δημοσίου, χρησιμοποιήσατε την υπόθεση για να πλήξετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους».

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 στη ΔΕΘ:

«Για την υπόθεση Novartis έχω τοποθετηθεί. Πατώντας σε ένα πραγματικό σκάνδαλο -δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπήρχε σκάνδαλο Novartis, όπως χρηματισμός γιατρών και του συστήματος υγείας- στήθηκε μια πολιτική σκευωρία, την οποία θεωρώ ότι πια έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αν υπάρχουν ζητήματα διερεύνησης του πώς στήθηκε αυτή η σκευωρία αυτό πάλι αφορά την Δικαιοσύνη και ενδεχομένως να αφορά τη Βουλή».

Ο κ. Πέτσας υπογραμμίζει ότι η ιστορία της Novartis αφήνει έκθετο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα προσωπικά.

«Όχι μόνο έστησαν μια σκευωρία για να σπιλώσουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να αποκαλυφθούν αυτοί που πραγματικά έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.

Το μόνο που τους ενδιέφερε είναι να στήσουν το «μαγαζί» τους ώστε να ελέγξουν τους «αρμούς» της εξουσίας. Όσο και να σιωπά ο κ. Τσίπρας, όσοι ευθύνονται για αυτή τη σκευωρία θα αποκαλυφθούν. Παράλληλα, η Δικαιοσύνη οφείλει απερίσπαστη να συνεχίσει τη δουλειά της ώστε αφενός να τιμωρηθούν όσοι ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο, και αφετέρου να αποκαταστήσει η Novartis τη ζημία που προκάλεσε στο Δημόσιο και τους πολίτες» προσθέτει.

Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι «η κυβέρνηση αναλαμβάνει άμεσα την πρωτοβουλία να διερευνήσει κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να αποζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο, ενεργοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό και το νομικό συμβούλιο του κράτους».