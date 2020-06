Κόσμος

Πρωθυπουργός Δανίας: Αναβλήθηκε ο γάμος της… για τρίτη φορά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχετίζεται η αναβολή του γάμου της Μέτε Φρεντέρικσεν με τα… γενέθλια της Άγκελα Μέρκελ.

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ανακοίνωσε στο Instagram ότι αναγκάζεται να αναβάλει τον γάμο της, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 18 Ιουλίου, την ημέρα της έκτακτης Συνόδου Κορυφής που οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να αποφασίσουν για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ και για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναρτώντας μια φωτογραφία με τον μέλλοντα σύζυγό της, στο Instagram, η Πρωθυπουργός της Δανίας γράφει: «Ανυπομονώ να παντρευτώ με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Αλλά προφανώς αυτό δεν θα γίνει άμεσα, αφού ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκαλείται στις Βρυξέλλες ακριβώς το Σάββατο του Ιουλίου που είχαμε προγραμματίσει το γάμο μας. Πρέπει να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου και να μεριμνήσω για τα συμφέροντα της Δανίας. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Πάνω από όλα η αγάπη είναι αγάπη. Το πιθανότερο είναι ότι θα παντρευτούμε σύντομα. Ανυπομονώ να πω το “ναι” στον Μπο (ο οποίος ευτυχώς είναι πολύ υπομονετικός)».

Είναι η τρίτη φορά που η Δανή Πρωθυπουργός αναγκάζεται να αναβάλει το γάμο της. Πέρυσι τον Ιούνιο, τον ανέβαλε λόγω εθνικών εκλογών στη Δανία, πρόσφατα προέκυψε η πανδημία του κορονοϊού και τώρα… η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, μετά από πέντε Ευρωπαϊκά Συμβούλια με τηλεδιασκέψεις, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, με φυσική παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών, στις Βρυξέλλες, στις 17 και 18 Ιουνίου. Στον πυρήνα των συζητήσεων θα βρεθεί ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους 1,1 τρις ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού, ύψους 750 δις ευρώ (βάσει της πρότασης της Κομισιόν).

Η Δανία είναι η μία εκ των τεσσάρων “τσιγκούνηδων” του ευρωπαϊκού βορρά, μαζί με τη Σουηδία, την Αυστρία και την Ολλανδία. Αντιτίθεται στο Γαλλογερμανικό Σχέδιο που υιοθέτησε η Κομισιόν για επιχορηγήσεις, ύψους 500 δις ευρώ, για τις χώρες των οποίων οι οικονομίες έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Επιμένει, επίσης ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021-2027 να μην υπερβαίνει το 1% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ.

Ας ελπίσουμε ότι η Δανή πρωθυπουργός δεν θα εμφανιστεί με… άγριες διαθέσεις στη Σύνοδο Κορυφής επειδή αναβλήθηκε ο γάμος της.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ, που στις 17 Ιουλίου έχει γενέθλια, θα είναι η δεύτερη φορά που θα τα γιορτάσει εν μέσω ολονύκτιων διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρώτη φορά ήταν στη Σύνοδο Κορυφής στις 17 Ιουλίου του 2014. Άραγε θα της τραγουδήσουν πάλι το “Happy Birthday”, όπως και τότε;