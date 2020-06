Κοινωνία

Άγιος Καλλίνικος Εδέσσης: Ποιος είναι ο νέος άγιος της Εκκλησίας μας

Η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την αγιοκατάταξη του μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης.

Την αγιοκατάταξη του μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης, κυρού Καλλινίκου, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατόπιν προτάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανακοίνωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Όπως αναφέρει:

«Η ΔΙΣ με πνευματική χαρά και αγαλλίαση έλαβε το μήνυμα της Αγιοκατατάξεως του μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης κυρού Καλλινίκου από την Αγία καί Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατόπιν προτάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία το σπουδαίο αυτό γεγονός ανακοινώνει σήμερα επισήμως προς τα πιστά μέλη της και ιδιαιτέρως προς τούς ευσεβείς Χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, την οποία θεοφιλώς, θεαρέστως, αγιοπνευματικώς καί ιεραποστολικως διεποίμανε αυτός ο Άγιος επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά και προς τους ευσεβείς πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, όπου ευρίσκεται η γενέτειρά του και στην οποία διακόνησε ως λαϊκός θεολόγος, ιεροκήρυξ και Γραμματεύς και εν συνεχεία ως διάκονος, Άρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελος αυτής, μέχρι της αναδείξεως του σε Μητροπολίτη Εδέσσης το 1967. Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι ο ενάρετος αυτός Ιεράρχης ανεδείχθη ένα πραγματικό κόσμημα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος».