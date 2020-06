Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Δεν θα ανοίξουν σύντομα τα χερσαία σύνορα

«Εργαζόμαστε σκληρά, ώστε σε όλες τις πύλες εισόδου να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα», τόνισε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

«Στα ζητήματα δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει καμία διάθεση ή βούληση για οποιαδήποτε έκπτωση», επισήμανε, με δηλώσεις του από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος προήδρευσε, νωρίς το απόγευμα, σε τεχνική σύσκεψη.

«Εργαζόμαστε σκληρά ώστε σε όλες τις πύλες εισόδου να τηρούνται τα πρωτόκολλα, να υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε με ασφάλεια να κάνουμε ελέγχους. Στα ζητήματα δημόσιας υγείας δεν υπάρχει καμία διάθεση ή βούληση για οποιαδήποτε έκπτωση», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θέλουμε να ανοίξει ο Τουρισμός, η Οικονομία, όμως αυτή η προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι πάνω και πέρα από την δημόσια υγεία. Θέλουμε οι ταξιδιώτες να είναι ασφαλείς και εξίσου ασφαλής ο ελληνικός πληθυσμός που θα τους υποδεχτεί».

Στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, θα υπάρχει κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων, με επικεφαλής στρατιωτικό γιατρό. Το κλιμάκιο θα κάνει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους μέσα από διαδικασία και ένα πρωτόκολλο για το οποίο ενημερώθηκε ο αερολιμενάρχης και με την αρωγή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, αλλά, και εάν χρειαστεί, των τοπικών αρχών, θα εξασφαλιστούν ξεκάθαροι όροι δημόσιας υγείας, στα ζητήματα εισόδου των ξένων επισκεπτών, υπογράμμισε ο Υφυπουργός.

Αναφορικά με το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε, πως αυτό δεν θα γίνει άμεσα και όποτε αυτό αποφασιστεί, εκεί θα υπάρχουν κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σχετικά με τα κρούσματα κορονοϊού στις διάφορες περιοχές, ο Υφυπουργός τόνισε πως παρακολουθείται η εξέλιξη τους, ότι σημαντική, σε πρώτο χρόνο, είναι η ιχνηλάτηση και επεσήμανε: «Υπάρχει ύφεση, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Η ασπίδα μας είναι να τηρούμε τα μέτρα».

Φωτογραφίες: Epirus TV News