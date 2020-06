Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως για την πρόοδο στην βαθμολόγηση των γραπτών. Ο απολογισμός για τον κορονοϊό και την εκπαιδευτική κοινότητα

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου το αργότερο αναμένονται τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,

Συγκεκριμένα, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις στα βασικά μαθήματα των Γενικών Λυκείων (συνεχίζονται για τα μαθήματα των ΕΠΑΛ και τα ειδικά μαθήματα), η κα Κεραμέως ανέφερε στο Star, «pεριμένουμε αποτελέσματα γύρω στις 10 Ιουλίου. Θα εξαρτηθεί από μία σειρά από παράγοντες, αλλά μέχρι τα μέσα Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων στα βασικά μαθήματα».

Καθώς σήμερα έπεσε η αυλαία στη λειτουργία όλων των σχολείων (με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και για τα δημοτικά σχολεία), η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, παρά τους φόβους που υπήρχαν για την επαναλειτουργία των σχολείων, όλα κύλισαν ομαλά, ενώ σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων ανέφερε: «Ήταν ελάχιστα τα κρούσματα, μόνο δύο -τρία». Η κα Κεραμέως χαρακτήρισε «υποδειγματικά τα μέτρα προστασίας», ενώ ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς επειδή «συνετέλεσαν ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία με υποδειγματικό τρόπο».

Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πειραματικών σχολείων, για τα οποία έγινε χθες η κλήρωση των μαθητών η οποία μεταδόθηκε live, όπως και των πρότυπων, για την εισαγωγή στα οποία ξεκινούν οι εξετάσεις τη Δευτέρα. «Μας συγκίνησε το ενδιαφέρον των γονέων για συμμετοχή των μαθητών στην επιλογή για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τον αριθμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, για να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία» τόνισε η κ. Κεραμέως.