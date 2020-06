Κοινωνία

Άρπαξαν από ηλικιωμένη χιλιάδες ευρώ, κοσμήματα και λίρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα, που έπεσε θύμα απάτης, βρέθηκε από την κόρη της δεμένη, ενώ αγνοείται η οικιακή βοηθός!

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, με αποτέλεσμα να χάσει πάνω από 170.000 ευρώ, χρυσά κοσμήματα, αλλά και λίρες!

Σύμφωνα με πληροφορίες, κακοποιοί εμφανίστηκαν στο σπίτι της ως υποψήφιοι ενοικιαστές κι αφού μπήκαν εντός της οικίας της, «ξάφρισαν» όλα όσα βρήκαν στο υπνοδωμάτιο της ηλικιωμένης. Συγκεκριμένα, σε ειδική κρύπτη, βρήκαν 175.000 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την κλοπή, όπως και η οικιακή της βοηθός, η οποία έφυγε και ενημέρωσε τα παιδιά της και την αστυνομία.

Μετά από αρκετές ώρες η κόρη της βρήκε δεμένη την ηλικιωμένη και άφαντη την οικιακή βοηθό.

Πηγή: ΕΡΤ