Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Βαλμπουενά κόντρα στην ΑΕΚ

Η αποστολή των “ερυθρόλευκων” για το ματς στο οποίο φιλοδοξούν να “σφραγίσουν” και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου.

Χωρίς τον Ματιέ Βαλμπουενά θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην κυριακάτικη αναμέτρηση των πλέι-οφ με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς όπου οι “ερυθρόλευκοι” με νίκη θα κατακτήσουν και μαθηματικά τον τίτλο.

Ο Γάλλος μέσος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και ο Πέδρο Μαρτίνς προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρει μία ενδεχόμενη υποτροπή.

Στην αποστολή των Πειραιωτών συμπεριλήφθηκαν οι Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγέρμε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Χασάν, Ελ Αραμπί.