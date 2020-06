Οικονομία

Τουρισμός: σε τελική φάση η επανεκκίνηση - Θετικό σήμα από TUI

Θετικό σήμα για τις ροές τουριστών προς την Ελλάδα εκπέμπει ο μεγαλύτερος διοργανωτής ταξιδιών του κόσμου. Το μεγάλο στοίχημα για το ΞΕΕ.

Στην τελική φάση της επανεκκίνησης εισέρχεται η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας από την 1η Ιουλίου, όπου πλέον ανοίγουν τις πύλες τους και τα περιφερειακά αεροδρόμια προκειμένου να υποδεχτούν τους επισκέπτες από τις χώρες του εξωτερικού.

Ωστόσο, τα όποια μοντέλα προβλέψεων των φετινών αφίξεων επηρεάζονται από την καινοφανή κατάσταση που βιώνει η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία εξαιτίας του Covid 19. Αυτό, όπως τονίζουν οι εμπειρογνώμονες του κλάδου, έχει επίπτωση και στη συμπεριφορά των δυνητικών ταξιδιωτών, καθιστώντας κάθε εκτίμηση δυσεπίλυτο γρίφο.

Θετικό σήμα από TUI

Στο μεταξύ, θετικό σήμα για τις ροές τουριστών προς την Ελλάδα εκπέμπει ο μεγαλύτερος διοργανωτής ταξιδιών του κόσμου. Η ΤUI, όπως πληροφορεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της στην Ελλάδα, Γιώργος Δήμας, όλες σχεδόν οι αγορές-δεξαμενές για την Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα διοχετεύουν μέσω αυτής επισκέπτες στην χώρα μας. Από την 1η Ιουλίου - αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με τα μέτρα για τον κορονοϊό - ξεκινούν πτήσεις από Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία και σταδιακά "ανοίγουν" και άλλες αγορές. Από 11 Ιουλίου αναμένονται και πτήσεις της TUI από την Αγγλία προς την Ελλάδα, ενώ τελευταία και πολύ σημαντική εξέλιξη είναι και το άνοιγμα των πτήσεων από την Σουηδία προς την Ελλάδα στις 2 Ιουλίου, πάντα με όχημα την TUI.

Σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς στο σκέλος των αφίξεων για την Ελλάδα, η απάντηση αυτή περνάει από την "εξίσωση" που φέρει τις μεταβλητές του συνολικού αριθμού των πτήσεων προς την Ελλάδα και τις πληρότητες αυτών. Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμας, μιλώντας πάντα για την TUI, κάνει λόγο για ένα τόσο δυναμικό πεδίο, που τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα. Ακόμα και στις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, μέχρι και την τελευταία στιγμή υπάρχουν ακυρώσεις ή ακόμα και νέες κρατήσεις. Ο κ. Δήμας, μιλώντας πάντα για την Ελλάδα, αναφέρει ότι αρχικά οι πτήσεις της TUI θα είναι λίγες σε σχέση με πέρυσι και οι πληρότητες χαμηλές. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι μπαίνουν κρατήσεις στα συστήματα της TUI για Ελλάδα και τα πράγματα είναι καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα.

Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Κως, Ζάκυνθος είναι οι προορισμοί που παραδοσιακά θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επισκεπτών της TUI, καθώς όπως τονίζει ο κ. Δήμας, αν και η TUI πετάει σε όλους τους ελληνικούς προορισμούς, τα μικρότερα νησιά για φέτος έχουν το μειονέκτημα ότι σε αυτά δεν έχουν ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή ο κ. Δήμας στέλνει μήνυμα στήριξης στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε. Υπάρχει χώρος για όλους».

Στοίχημα για το ΞΕΕ η διατήρηση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στο σκέλος της αντιμετώπισης της πανδημίας

Τελικά οι φετινές τουριστικές ροές θα σώσουν την παρτίδα για τα ξενοδοχεία; Την απάντηση δίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός, ο οποίος σημειώνει: «Το ότι θα έρθει ο κόσμος από το εξωτερικό δεν σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία θα σωθούν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και τίποτα δεν είναι συγκρίσιμο με καμία χρονιά του παρελθόντος». Το στοίχημα για τον πρόεδρο του ΞΕΕ είναι να διατηρηθεί η σοβαρή εικόνα αντιμετώπισης της πανδημίας που έχει χτιστεί το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί στο μέλλον.

Στο σημείο αυτό ο κ. Βασιλικός απευθυνόμενος στα μέλη του ΞΕΕ, επανέλαβε τη ρήση «ανοίγουμε και προσέχουμε», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του από το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι αξιοποίησαν την πλατφόρμα εξειδίκευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχείων, που ανήρτησε το ΞΕΕ το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση πυξίδα των επαγγελματιών του κλάδου για φέτος είναι η διασφάλιση της υγείας επισκεπτών και προσωπικού των μονάδων. «Ο κάθε ξενοδόχος ανοίγει με δυσκολίες και επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας, αλλά με αίσθηση και του χρέους που έχει. Γύρω από ένα ξενοδοχείο κινείται μια κοινωνία, συμπληρώνει ο κ. Βασιλικός.

Προς επίρρωση των παραπάνω ο Γιάννης Οικονόμου, αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Economou Hotels, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ανοίγει την 1η Ιουλίου την ξενοδοχειακή μονάδα στο Ηράκλειο (Galaxy), με γνώμονα την απασχόληση του προσωπικού, αφού οι πληρότητες είναι μονοψήφιες και στην καλύτερη περίπτωση να φτάσουν το 30% τον Αύγουστο. Για τον κ. Οικονόμου, κομβικό είναι το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς, αλλά και η "απελευθέρωση" της Αγγλίας από την Καραντίνα.

Στο ζήτημα των πληροτήτων των ξενοδοχείων στα αστικά κέντρα εστιάζει και ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού Ευγένιος Βασιλικός. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι το πρώτο βήμα της επανεκκίνησης στις 15 Ιουνίου δεν είχε τα αποτελέσματα που επιθυμούσαν οι ξενοδόχοι της Αθήνας σημειώνοντας ότι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία κινήθηκαν μεταξύ 10% και 20%. Ο Ευγένιος Βασιλικός εκτιμά ότι όποιες κρατήσεις εισέλθουν στα συστήματα των ξενοδόχων θα είναι της τελευταίας στιγμής, καθώς ακόμα και τώρα τα μηνύματα για Ιούλιο και Αύγουστο δεν είναι ενθαρρυντικά. Τονίζεται ότι στην Αθήνα έχει ανοίξει το 25% του ξενοδοχειακού δυναμικού της και πολλά αναμένουν να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο ανάλογα των βοηθητικών μέτρων που τυχόν υπάρξουν από την κεντρική διοίκηση. Με μια φωνή οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, ειδικά για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και ζητούν επιπλέον μέτρα στήριξης.