Κοινωνία

Ανάσογλου στον ΑΝΤ1: δεν πιστεύουμε ότι η 33χρονη έδρασε μόνη της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 10χρονης μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την κατάσταση του παιδιού, το δώρο του δικηγόρου της 33χρονης και την αλλαγή στάσης της κατηγορούμενης.