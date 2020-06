Πολιτική

Πέτσας: να δώσει πολιτικές απαντήσεις ο Τσίπρας

"Το θέατρο του παραλόγου που έστησε με τον κ. Παππά δεν πείθει" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τον τουρισμό και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

«Εγείρονται μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών στον τόπο μας. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, αλλά ζητά πολιτικές απαντήσεις από τον τότε πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Το θέατρο του παραλόγου που έστησε με τον κ. Παππά στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν πείθει αλλά προκαλεί τους πολίτες». Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Επίσης «σε ό,τι αφορά την προτροπή του κ. Τσίπρα να διευρυνθεί το κατηγορητήριο της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για να συμπεριλάβει και τον ίδιο, ας αφήσει στην άκρη τους παληκαρισμούς. Η σιωπή του διευρύνει το «πολιτικό κατηγορητήριο» στις συνειδήσεις των πολιτών. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την υπόθεση Novartis, γίνεται προφανές ότι αναδεικνύονται δύο μείζονος σημασίας ζητήματα:

Πρώτον, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρθηκε για το πραγματικό σκάνδαλο, δεν προχώρησε στην τεκμηρίωση του και δεν έκανε τίποτα για την αποζημίωση του Δημοσίου. Αντίθετα, αναλώθηκε σε μια επαίσχυντη προσπάθεια σπίλωσης πολιτικών της αντιπάλων, χωρίς κανένα στοιχείο.

Δεύτερον, δικαιώνεται πλήρως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που - από το 2018 μιλώντας στη Βουλή - υπογράμμιζε την ύπαρξη σκανδάλου και κατήγγελλε την τότε κυβέρνηση ότι σκόπιμα στρέφεται σε λάθος κατεύθυνση και αδρανεί ως προς το πραγματικό σκάνδαλο.

Σήμερα, μετά την εγκληματική αδράνεια των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση κινητοποιεί τον κρατικό μηχανισμό και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο τρόπο αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου».

Aπό την Τετάρτη 1η Ιουλίου κάνουμε το τελικό βήμα για την επιστροφή στη νέα κανονικότητα

«Από σήμερα 29 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι κινηματογράφοι δωδεκάμηνης λειτουργίας, τα κυλικεία στα θέατρα και τους κινηματογράφους, τα καζίνο και τα τελεφερίκ, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα σωματεία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκινώντας την ενημέρωση. Και συνέχισε «επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων, συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων». Τόνισε ωστόσο ότι «από μεθαύριο Τετάρτη, 1η Ιουλίου κάνουμε το τελικό βήμα για την επιστροφή στη νέα κανονικότητα καθώς ανοίγουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας για τις πτήσεις εξωτερικού».

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι «είναι πολύ θετικό το ότι η Ελλάδα ως προορισμός εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση στον κόσμο σε αναζητήσεις κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα όπως των Financial Times. Επίσης στην Κω πρόκειται αύριο να υπογραφεί στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη του ελληνικού Τουρισμού ανάμεσα στον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη και τους επικεφαλής του Ομίλου TUI. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία που δείχνει ότι η TUI, ένας από τους πιο σημαντικούς στρατηγικούς μας εταίρους δίνει προτεραιότητα στη χώρα μας ως ευρωπαϊκό προορισμό και ενισχύει την προσπάθεια ανάκαμψης του ελληνικού Τουρισμού ύστερα από την πρωτοφανή κρίση που υπέστη ο Τουρισμός παγκοσμίως».

Ο κ. Πέτσας συμπλήρωσε επίσης ότι «από μεθαύριο θα επιτρέπεται και ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό στα ελληνικά λιμάνια. Ταυτόχρονα ανοίγουν οι πύλες εισόδου των Ευζώνων, της Κακαβιάς, της Κρυσταλλοπηγής, του Προμαχώνα, της Νυμφαίας, των Καστανιών και των Κήπων». Παράλληλα τόνισε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την προετοιμασία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας των εργαζομένων στον κλάδο, των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς και βεβαίως φαινόμενα χαλάρωσης όπως αυτά που παρατηρούνται ιδίως στις μεταφορές και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν επιτρέπονται. Ο κορονοϊός όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ δεν έχει εξαφανιστεί. Ας μη χαλαρώσουμε για να μην το πληρώσουμε. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε όλοι μαζί να βρεθούμε το συντομότερο δυνατό όρθιοι στο δρόμο της ανάκαμψης».

Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου

Ακολούθως, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται επισημαίνονται τα εξής:

Η επιστρεπτέα προκαταβολή συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση

Τα κεφάλαια κίνησης που παρέχονται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας το οποίο παρέχει εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα έως 80% σε κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων τα οποία θα χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ

Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία, η οποία επεκτείνεται και για τον Ιούνιο

Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις όλους τους μήνες που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού

Η επιδότηση του επιτοκίου όλων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους

Η γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες

Η μείωση του ΦΠΑ στο 13% στις μεταφορές και σε είδη εστίασης που παρέμεναν στον υψηλό συντελεστή

Η εφαρμογή εκτεταμένων προγραμμάτων για τη στήριξη του εσωτερικού Τουρισμού. Για το σκοπό αυτό δρομολογήθηκαν ήδη και προχωρούν παράλληλα δύο προγράμματα: Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021» και το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους». Συνολικά διατίθενται 60 εκ. ευρώ - 30 για κάθε πρόγραμμα - και προβλέπεται να καλυφθούν 550 χιλιάδες συμπολίτες μας.

Υπογραμμίζεται πως, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, η διαδικασία για τη στήριξη της οικονομίας είναι δυναμική και όχι στατική. Τα μέτρα λαμβάνονται σταδιακά και έχουμε ακόμα εφεδρείες να ρίξουμε στη μάχη. Η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τις δυνάμεις της αγοράς, συνομιλεί με τον κόσμο της εργασίας και επανεξετάζει διαρκώς τις ανάγκες που προκύπτουν και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση η μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες, καθώς και η μείωση της προκαταβολής φόρου, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Στο μεταξύ, με απόφαση του πρωθυπουργού, αναστέλλεται, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ για το φορολογικό έτος 2019. Σημειώνεται ακόμη ότι αποφασίστηκε ήδη να επιχορηγηθούν 84 Δήμοι με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία».

Και πρόσθεσε: «Υπογραμμίζεται ότι ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουλίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων. Σημειώνεται, ακόμη, ότι οι επικουρικές συντάξεις του Αυγούστου θα πληρωθούν τέλος Ιουλίου, για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις».

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπ. Προστασίας του Πολίτη για τις συναθροίσεις

Αναφορικά με το κυβερνητικό έργο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως: «Απέναντι στην απαξίωση των θεσμών και την οργή που νιώθουν οι πολίτες για τις παρακρατικές μεθοδεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, εμείς προχωράμε στο έργο μας για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή όλων των Ελλήνων. Το κοινοβουλευτικό έργο που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα, ήταν εξαιρετικά παραγωγικό, ακόμα και στη διάρκεια των δύσκολων μηνών της πανδημίας του κορονοϊού. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι ολοκληρώθηκε και η Συνταγματική Αναθεώρηση και η εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας».

Και τόνισε αναλυτικά: «ως προς το νομοθετικό έργο, από την έναρξη της Α' Συνόδου, δηλαδή από τις 17 Ιουλίου 2019 έως και αύριο 30 Ιουνίου 2020, θα έχουν συζητηθεί και ψηφιστεί 81 νομοσχέδια (60 νομοσχέδια + 21 διεθνείς συμβάσεις), εκ των οποίων:

- τα 75 εισήχθησαν προς συζήτηση και ψήφιση με την κανονική διαδικασία,

- τα 5 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και

- το ένα με τη διαδικασία του επείγοντος.

Όσον αφορά τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν συζητηθεί 585 επίκαιρες ερωτήσεις και 83 αιτήσεις για αναπάντητες ερωτήσεις και αναφορές, συνολικά δηλαδή 668.

Εκτός από τους υπουργούς, ο πρωθυπουργός απάντησε στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ώρας του Πρωθυπουργού» σε 5 επίκαιρες ερωτήσεις (2 ΣΥΡΙΖΑ/ 2 Κίνημα Αλλαγής/ 1 ΜέΡΑ25), ενώ είχαμε και δύο φορές την ειδική διαδικασία του άρθρου 142Α της ενημέρωσης δηλαδή της Βουλής από τον πρωθυπουργό σε σχέση με θέματα επικαιρότητας.

Σχετικά με το νομοθετικό έργο που έχει ήδη δρομολογηθεί, σας γνωρίζω ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις συναθροίσεις. Το σχέδιο νόμου καλύπτει ένα υπαρκτό κενό στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών που προβλέπει το Σύνταγμα και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και ειδικότερα τη διενέργεια δημοσίων συναθροίσεων. Κατοχυρώνεται έτσι το δικαίωμα όσων επιθυμούν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, χωρίς όμως να καταπατώνται τα δικαιώματα των πολλών.

Επίσης, βρίσκονται στη Βουλή:

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου, του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου 'Αμυνας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 'Αμυνας».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο: «Κύρωση της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου», και ακόμη ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο: «Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Κεντρικής Αμερικής αφετέρου».

Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο

Λίγο πριν κλείσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως: «το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συνάντηση με την Ερευνητική Ομάδα του COVID-19. Μια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε έγκαιρα από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώνει σχεδόν το σύνολο της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της χώρας, καθώς συμμετέχουν έξι ερευνητικά κέντρα και 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα, με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αύριο, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ την Παρασκευή στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», θα απαντήσει στην Βουλή σε ερώτηση της επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά για την οικονομία και την εργασία».