Πολιτική

Μητσοτάκης: Να χτίσουμε μία καλύτερη Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Πρωθυπουργός, συζητώντας με νέους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην πανδημία.

Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση με νέους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην πανδημία και συμμετείχαν όλοι τους σε εθελοντικές δράσεις για τη στήριξη των πιο αδύναμων στην κοινωνία.

Το θέμα της συζήτησης που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ ήταν “οι νέοι που νίκησαν την πανδημία” και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η πανδημία άλλαξε τις ζωές όλων μας», αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μας έδωσε και τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε δυνάμεις, ψυχικά αποθέματα τα οποία είχαμε μέσα μας και να μπορέσουμε να βγούμε ως κοινωνία πιο ισχυροί και πιο ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην στήριξη του κόσμου στα μέτρα κατά του κορονοϊού και είπε ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας στρατεύτηκε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.

Όπως είπε, αυτό που πέτυχε η Κυβέρνηση ήταν να περιοριστεί στο ελάχιστο το πρώτο κύμα της πανδημίας και να μπορεί τώρα η χώρα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί οργανωμένα τουρίστες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Πρωθυπουργός άκουσε τις προσωπικές ιστορίες των νέων ανθρώπων για το πώς βίωσαν την περίοδο της καραντίνας αλλά και τη δράση που ανέπτυξαν μέσα σε αυτήν και εξήρε την εθελοντική τους δράση λέγοντας πως «το συγκρατώ ως ιδιαίτερα σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα».

Η γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κρίση

«Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν να αντιμετωπίσετε αυτήν την περιπέτεια, μια γενιά η οποία στην ουσία ανδρώθηκε, μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε επαγγελματικά την εποχή της κρίσης» είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «εκεί που είχαμε την εντύπωση ότι ατενίζαμε τον ορίζοντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία, ήρθε και μας βρήκε η κρίση της πανδημίας, μία απρόβλεπτη κρίση η οποία μας υποχρέωσε να αναδιατάξουμε τις προτεραιότητές μας»

«Μέσα από τις αρετές που ξεπήδησαν μέσα από την ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε πραγματικά να χτίσουμε μια καλύτερη Ελλάδα από την οποία οι πρώτοι ωφελημένοι θα είστε εσείς, η νέα γενιά που κάνετε τα πρώτα σας δημιουργικά βήματα στον επαγγελματικό στίβο», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός.

«Ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσωπο των εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου στη συζήτηση, ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και ειδικά τους νεότερους γιατρούς οι οποίοι, ίσως, δεν έχουν την εμπειρία των παλαιότερων και οι οποίοι αντιμετώπισαν αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση με θάρρος. Με θάρρος, με αυταπάρνηση, με γενναιότητα, υπηρετώντας τον όρκο των οποίον έχετε δώσει, να βάζετε την υγεία του ασθενή πάντα σε πρώτη προτεραιότητα» είπε.

Κλείνοντας την συζήτηση ο Πρωθυπουργός εξήρε τον απολογισμό του έργου της νεολαίας της ΝΔ και τόνισε: «Από τη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα ως Κυβέρνηση, το κόμμα και η νεολαία δεν ατόνισαν αλλά προσαρμόστηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις επιταγές των καιρών. Και αυτό το οποίο χρειάστηκε να γίνει την εποχή της κρίσης της πανδημίας ήταν να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή εθελοντικά και να στηρίξουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις -με πιο εμβληματική τη στήριξη του προγράμματος “Βοήθεια Στο Σπίτι”- τους συμπολίτες μας αλλά και τις δομές, τις δημόσιες δομές, που χρειάστηκαν εκείνη τη στιγμή στελέχωση. Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους για το τι κάνατε και να κρατήσετε ζωντανό αυτό το χαμόγελο, αυτήν την αισιοδοξία την οποία εκπέμπετε για να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η επόμενη ημέρα θα είναι πολύ καλύτερη για τη χώρα».