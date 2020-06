Κοινωνία

Οι “πρωταθλητές” των παραβάσεων στο δρόμο

Η περιοχή με τις περισσότερες παραβάσεις και η παράβαση που κρατάει τα πρωτεία.

Σε 29.070 ελέγχους που πραγματοποίησε η Τροχαία, από 22 έως 28 Ιουνίου 2020, σε όλη την Ελλάδα, βεβαίωσε συνολικά 6.620 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα (5.955) και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (665).

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (642), της Θεσσαλονίκης (565), της Πιερίας (429), του Κιλκίς (427), της Φθιώτιδας (321) και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (277). Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων, καθώς και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.