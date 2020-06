Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός και κλιματιστικά: Οδηγίες για τη σωστή χρήση τους

Το θέμα συζητήθηκε στην έκτακτη σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής.

Έκτακτη σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής για τον Κορωνοιό συγκάλεσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, εν όψει του ανοίγματος των πτήσεων από χώρες του εξωτερικού και της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Η Επιστημονική Επιτροπή κατέθεσε τις απόψεις της για την υγειονομική θωράκιση της χώρας μας και τη δημιουργία φράγματος απέναντι στη διασπορά του ιού. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να τηρούνται με σχολαστικότητα τα μέτρα προφύλαξης τόσο από τους πολίτες όσο και από τους επαγγελματίες και ειδικά από όσους εμπλέκονται με τον τουρισμό. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το θέμα των κατασκηνώσεων που πρόκειται να ανοίξουν το επόμενο χρονικό διάστημα και τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν αυστηρά μέτρα προφύλαξης και να διασφαλιστεί η τήρησή τους.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή της κ. Χρυσούλας Νικολάου Καθηγήτριας Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του κ. Γιώργου Σαρόγλου, ομότιμου καθηγητή Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας του κ. Χαρίλαου Κουτή, ομότιμου καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, της κυρίας Κυριακής Κανελλακοπούλου, Παθολόγου-Λοιμωξιολόγου, του κ. Αναστάσιου Σπανού Αντιναυάρχου Ε.Α. Επεμβατικού Καρδιολόγου και του κ. Ανδρέα Πάγκαλη, ειδικού Παθολόγου.

O Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Μία κρίσιμη περίοδος ξεκινά για τη χώρα μας που μπορεί να κατάφερε μια σημαντική νίκη ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθούμε να προστατέψουμε την υγεία μας και παράλληλα να αποδείξουμε ως χώρα ότι είμαστε ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να τηρούμε με σχολαστικότητα τα μέτρα προφύλαξης. Μόνο με ατομική και συλλογική υπευθυνότητα θα κατορθώσει η χώρα μας να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος, Σ.Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, Τ.Χατζής, Π. Λεονάρδου και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Α. Βαθιώτης Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συζητήθηκε η σωστή χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων. Όπως τονίστηκε τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης στοχεύουν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του κορωνοϊού, μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Επίσης οι κλιματιστικές μονάδες ενδεχομένως να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού ή να μετατραπούν σε πηγές σε συνάρτηση με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής έχουν εκδώσει φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης αυτών των μηχανημάτων, το οποίο διανέμεται στο κοινό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ας δούμε τους σωστούς τρόπους λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με την εισήγηση του Χαρίλαου Κ.Κουτή MD,MPH,MSc, PhD Ιατρού Επιδημιολόγου – Υγιεινολόγου Ομ. Καθηγητή Υγιεινής Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πολυώροφα Γυάλινα Κτίρια με γραφεία

Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα κτίρια, απορροφούν μεγάλη θερμότητα και μπορεί να προκαλέσουν στους εργαζόμενους θερμικό στρες ή θερμοπληξία εφόσον δεν κλιματίζονται τεχνικά. Εάν στερούνται κεντρικού κλιματισμού θα πρέπει να έχουν οικιακά κλιματιστικά οροφής με τα πτερύγια ρύθμισης του αέρα στραμμένα προς την οροφή. Συστηματική συντήρηση με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κλιματιστικά που είναι επιδαπέδια, να βρίσκονται όσο το δυνατόν ψηλότερα από το δάπεδο τουλάχιστον σαράντα εκατοστά εάν αναρροφούν αέρα από την πλευρά του δαπέδου. Να γίνεται καθημερινός υγρός καθαρισμός με απολυμαντικό στο δάπεδο κάτω από τη μονάδα και τα πτερύγια να έχουν κατεύθυνση λοξά προς τον τοίχο.

Βιομηχανικοί χώροι

Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού. Μάσκα, εργαζόμενοι και πελάτες.

Μουσεία

Λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε τα ψύχονται οι χώροι. Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού. Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού. Μάσκα, εργαζόμενοι και επισκέπτες.

Μονοκατοικίες, αστικές και αγροτικές κατοικίες

Δεν έχουν κανένα κίνδυνο εκτός εάν κάποιος νοσεί, μπορεί να λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Συνιστάται να αερίζεται ο χώρος κατά διαστήματα. Δε συνιστάται η παραμονή ανοικτού παραθύρου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας γιατί η μονάδα θα καταστραφεί από υπερθέρμανση του συμπιεστή (Hot keep). Εάν λάβουμε υπόψη ότι στην Αττική λειτουργούν περίπου 2,5 εκατομμύρια κλιματιστικά εφόσον λειτουργούν με ανοικτά παράθυρα (όπως υποστηρίζουν μερικοί), η θερμική ακτινοβολία για το λεκανοπέδιο θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Προσέτι οι μονάδες αυτές θα υπερθερμανθούν λόγω της συνεχούς λειτουργίας και θα καταστραφούν.

Οι μονάδες οικιακού τύπου (split units), όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι δυνατό, να τίθενται σε συνεχή λειτουργία και κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αερίζεται ο χώρος από ανακλώμενες πόρτες ή παράθυρα.

Ξενοδοχειακές μονάδες

Θα πρέπει οι διευθύνσεις με τις τεχνικές υπηρεσίες τους να αυξήσουν την είσοδο καθαρού αέρα (κορωνοϊό και Λεγεωνέλλα). Ο απαγωγός σωλήνας του ακάθαρτου εξερχόμενου αέρα να βρίσκεται πενήντα εκατοστά πάνω από το ψηλότερο σημείο του κτιρίου και να φέρει φίλτρο.

Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Σχολεία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Επαγγελματικοί χώροι

Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού. Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Πολυκαταστήματα

Θα πρέπει οι διοικήσεις με τις τεχνικές υπηρεσίες τους να αυξήσουν την είσοδο καθαρού αέρα (κορωνοϊό και Λεγεωνέλλα). Ο απαγωγός σωλήνας του ακάθαρτου εξερχόμενου αέρα να βρίσκεται μισό μέτρο πάνω από το ψηλότερο σημείο του κτιρίου και να φέρει φίλτρο.

Αεροπλάνα

Ιδιαίτερες οδηγίες ΕΕ

Τρένα

Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού. Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού Μάσκα εργαζόμενοι και πελάτες.

Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Πλοία

Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού. ρύθμιση εξωτερικού αερισμού. μάσκα εργαζόμενοι και πελάτες.

Πολεμικά πλοία (υποβρύχια κ.λ.π.)

Συστηματική συντήρηση εγκαταστάσεων. Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού

Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ιδιαίτερη προσοχή στα υποβρύχια που διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες.

Λεωφορεία

Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού. ρύθμιση εξωτερικού αερισμού. Μάσκα εργαζόμενοι και πελάτες.

Ιδιωτικά ΙΧ

Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού. Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού Μάσκα εργαζόμενοι και πελάτες.

Επαγγελματικά ΤΑΞΙ

Ρύθμιση εξωτερικού αερισμού Αντικατάσταση φίλτρων αερισμού μάσκα εργαζόμενοι και πελάτες

Μονάδες Π.Φ.Υ. (Ιατρεία, Πολυιατρεία, Κέντρα υγείας )

Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα κτίρια, απορροφούν μεγάλη θερμότητα και μπορεί να προκαλέσουν στους εργαζόμενους θερμικό στρες ή θερμοπληξία εφόσον δεν κλιματίζονται τεχνικά. Εάν στερούνται κεντρικού κλιματισμού θα πρέπει να έχουν οικιακά κλιματιστικά οροφής με τα πτερύγια ρύθμισης του αέρα στραμμένα προς την οροφή. Συστηματική συντήρηση με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κλιματιστικά που είναι επιδαπέδια να βρίσκονται όσο το δυνατόν ψηλότερα από το δάπεδο τουλάχιστον σαράντα εκατοστά εάν αναρροφούν αέρα από την πλευρά του δαπέδου. Να γίνεται καθημερινός υγρός καθαρισμός με απολυμαντικό στο δάπεδο κάτω από τη μονάδα και τα πτερύγια να έχουν κατεύθυνση λοξά προς τον τοίχο. Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αύξηση της παροχής καθαρού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ). Ελαχιστοποίηση της ανακυκλοφορίας του αέρα. Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν (για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών). Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία αναρρόφησης φρέσκου αέρα. Οι μονάδες fan coil (FCU), όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να τίθενται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους αποφυγής της επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων). Ομοίως και οι μονάδες οικιακού τύπου (split units), όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κατά διαστήματα λειτουργία φυσικού αερισμού. Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου. Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα. Για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου (split units) η αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με Ατομικά Μέσα Προστασίας(ΜΑΠ). Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα και συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου (WC).