Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα και καλό μήνα σε όλους! Ένας μήνας που ξεκινάει αισιόδοξα αφού Ηλιος και (Ερμής ανάδρομος) συναντιούνται στον Καρκίνο και εξαγωνίζουν και οι δυο τον Ουρανό στον Ταύρο.

ΚΡΙΟΣ: Αν το μόνο που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό λόγο, μια διαφορετική άποψη ή μιας κάποιας μορφής στήριξη δεν χρειάζεται να κοιτάξεις πολύ μακριά, αφού φαίνεται να τη βρίσκεις μέσα από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Είτε ψυχολογικά, είτε υλικά, είτε ηθικά οι αγαπημένοι σου άνθρωποι δηλώνουν παρόν και σε ενθαρρύνουν να κάνεις εκείνες τις ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη ζωή σου. Δεν αποκλείεται βέβαια η υλική στήριξη να ερμηνευτεί και ως ένα ακίνητο που περνάει στην κατοχή σου ή που σου παραχωρείται.

ΤΑΥΡΟΣ: Ήλιος και Ερμής ενεργοποιούν σήμερα τον Ουρανό στο ζώδιο σου και φέρνουν στη ζωή σου ενδιαφέρουσες γνωριμίες με ανθρώπους που σε βοηθούν να σκεφτείς έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια, αλλά και επανασυνδέσεις με ανθρώπους τις οποίες δεν είχες υπολογίσει. Ναι, χρειάζεται να είσαι ανοιχτός στις εκπλήξεις και σε γνωριμίες που μπορεί να έρθουν απ’ το πουθενά, να γίνουν κάτω από τις πιο «άκυρες» συνθήκες ή ακόμα και να σε βγάλουν εντελώς έξω απ’ τα νερά σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τα εξάγωνα του Ήλιου και του Ερμή με τον Ουρανό σήμερα ακόμα κι αν στα επαγγελματικά σου το τοπίο είναι χλωμό, φαίνεται πως προκύπτουν κάποιες ηλιαχτίδες φωτός που σε ξεμπλοκάρουν και σε βοηθούν να ξαναβρείς το ενδιαφέρον και τη διάθεση σου για δουλειά. Από την άλλη, αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας που σε ταλαιπωρεί οι όψεις αυτές θα σε βοηθήσουν να ξαναβρείς τη χαμένη σου αυτοπεποίθηση και να δεις τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, που μπορεί να το έχεις κάνει μεγαλύτερο απ’ όσο είναι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τα εξάγωνα του Ήλιου και του Ερμή απ’ το ζώδιο σου με τον Ουρανό τα νέα είναι ευχάριστα για σένα, ειδικά αν γιορτάζεις και τα γενέθλια σου, γιατί είναι κάτι που θα σε ακολουθεί όλη τη χρονιά και θα φέρει στη ζωή σου ανθρώπους που θα πιστεύουν σε σένα και θα σε υποστηρίζουν, δίνοντας σου έτσι την ευκαιρία να βγάλεις την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου και να πάρεις αυτό που σου αξίζει. Πολλές φορές αυτό για έναν Καρκίνο αυτό είναι απόρροια μιας καλής φάσης στα ερωτικά του...κι έτσι θα ‘ναι δηλαδή!

ΛΕΩΝ: Μια ευχάριστη έκπληξη, όσο μικρή ή όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή τη στιγμή, είναι αδιαμφισβήτητα μια καλή εξέλιξη. Με τον Ήλιο και τον Ερμή σήμερα απ’ τον 12ο ηλιακό σου οίκο να σχηματίζουν θετικές όψεις με τον Ουρανό στον Ταύρο μπορείς να περιμένεις μια ανατροπή που θα σε επηρεάσει ευχάριστα και μπορεί αφενός να σχετίζεται με τα επαγγελματικά σου, αλλά μπορεί να αγγίζει και κάποιο θέμα υγείας. Το σημαντικό είναι ότι φεύγει από πάνω σου ένα μεγάλο βάρος και μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη άνεση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Ήλιος και ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, έστω και ανάδρομος, συνδυάζονται με τον Ουρανό και σε βάζουν σε σκέψεις προκειμένου να ανανεώσεις σχέσεις, εγχειρήματα, στόχους σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν τα πάντα γύρω σου νόημα. Γνωρίζεις ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, σε βοηθούν να σκεφτείς έξω απ' τα κουτάκια σου, γιατί ίσως καταλαβαίνεις ότι έχεις εγκλωβιστεί στην ασφάλεια σου. Προσπάθησε να βγάλεις απ' το μυαλό σου τον διαχωρισμό "καλό ή κακό" και εστίασε αποκλειστικά στο πως νιώθεις με κάθε τι γύρω σου.

ΖΥΓΟΣ: Από το μεσουράνημα του ωροσκοπίου σου Ήλιος και Ερμής κάνουν δουλίτσα για να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα στο κεφάλι σου και να βάλεις μια σειρά για να ξέρεις που βαδίζεις και που βρίσκεσαι. Από την άλλη, είναι κι ο Ουρανός από τον Ταύρο που βάζει το χεράκι του για να σου θυμίσει ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα και πως κανείς δεν είναι κανενός. Δε χρειάζεται να χάσεις κάτι για να μπορέσεις να απολαύσεις τα καλά που σου δίνει μια τέτοια συνειδητοποίηση, ίσα-ίσα που το να εκτιμήσεις τα πράγματα στις κανονικές τους διαστάσεις όσο τα έχεις, σε ξεκλειδώνει και μπορείς να τα απολαύσεις περισσότερο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές στο κομμάτι των σημαντικών σχέσεων και των συνεργασιών στη ζωή σου συνεχίζονται και αυτή τη φορά οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά είναι περιορισμένες, αφού δεν είναι μόνο ο Ουρανός που θέλει να σε αναστατώνει και να σε κρατάει στην τσίτα για να παίξει και λίγο με τις αντοχές σου, αλλά στο κάδρο αυτές τις μέρες μπαίνουν και ο Ήλιος με τον Ερμή απ’ τον Καρκίνο που φέρνουν στη ζωή σου νέα πρόσωπα ή/και ανθρώπους που μπορεί να τους γνωρίζεις ήδη, οι οποίοι σε βοηθούν να ξεκολλήσεις και να δεις τα πράγματα πιο θετικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ:Με τα εξάγωνα των Ήλιου και Ερμή με τον Ουρανό ξεχνάς συναισθηματισμούς, δεσμούς και ο,τι άλλο νιώθεις πως σε μπλοκάρει και προσπαθείς να βρεις νέες ισορροπίες ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη δουλειά ή στις σχέσεις σου με τους συναδέλφους σου και το αποτέλεσμα που τελικά αποδίδεται. Προσπαθείς δηλαδή να διακρίνεις τα πράγματα μεταξύ τους, να τα διαχωρίσεις και να τα ενώσεις ξανά προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο και να μπορείς κι εσύ να είσαι ο εαυτός σου. Πολύ σημαντική στιγμή, γιατί πρέπει να σε προστατεύσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αιγόκερε μου, η ζωή θέλει καλοπέραση και αυτός ο μήνας μπορεί να έχει τρέξιμο, πίεση και εντάσεις, αλλά στο ξεκίνημα του σου δίνει και την ευκαιρία από το να περάσεις απλώς καλά και να μην παγιδευτείς μέσα στο γενικότερο κλίμα, μέχρι και το να βρεις νέο νόημα, κίνητρα, δύναμη για να ανταπεξέλθεις. Ναι, η ερωτική σου ζωή κυρίως, δημιουργεί ένα σημαντικό αντίβαρο που σε βοηθάει να πάρεις τα πάνω σου. Ένας νέος άνθρωπος μπαίνει στη ζωή σου “έτσι ξαφνικά” και σε κάνει να φοβάσαι “μη τον χάσεις, έτσι ξαφνικά…”. Και είναι τόσο ωραίος αυτός ο φόβος…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Τι γίνεται Υδροχόε μου; Ποιος σε άγγιξε πάλι τόσο βαθειά και σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είσαι ανεξάρτητος ή σχεσάκιας, πιο ψυχρός από παγόβουνο ή ένα παγόβουνο που λιώνει από μέσα, γιατί είσαι τόσο συναισθηματικός που μόνο λίγοι μπορούν να το δουν και να το καταλάβουν; Ήλιος και Ερμής από τον Καρκίνο σχηματίζουν σήμερα μια πολύ θετική όψη με τον Ουρανό στον Ταύρο και μπορείς να διακρίνεις μέσα σου απαντήσεις σε αυτά τα διλήμματα. Δε χρειάζεται πάντα μια επανάσταση απέξω για να κάνει την αλλαγή. Μια επανάσταση μέσα σου και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις σχέσεις σου με τους άλλους αυτή τη στιγμή είναι πιο ουσιαστική.

ΙΧΘΥΕΣ: Μια νέα γνωριμία ή μια παλιά που επανέρχεται κάνει το ξεκίνημα του μήνα ιδανικό για εσένα, αφού σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς αισιόδοξα και δημιουργικά. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βρίσκεις το θάρρος να λειτουργήσεις επαναστατικά και να τολμήσεις κάτι που είναι έξω απ’ τα νερά σου, όπως το να μπεις σε μια σχέση με κάποιον που είναι παντελώς διαφορετικός σε σχέση με όσους συνήθιζες να σχετίζεσαι ως τώρα ή το να κάνεις κινήσεις στα επαγγελματικά σου που εμπεριέχουν ρίσκο αλλά, γιατί όχι…; Πηγή: Astrologos.gr

