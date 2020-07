Κοινωνία

Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό

Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε ποιους δρόμους έχει μποτιλιάρισμα.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί, όπως ενημερώνει η Τροχαία, αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, γίνεται ό,τι είναι εφικτό για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Βασ. Σοφίας και στην Βασ. Κωνσταντίνου.