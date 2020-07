Οικονομία

ΟΑΕΔ: η πλατφόρμα για αποζημίωση εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό

Ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης. Πότε θα καταβληθεί...

Σε λειτουργία, από το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 23102/477 (ΦΕΚ 2268/Β/13-6-202).

Οι δικαιούχοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ) που είναι ήδη καταχωρισμένος στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) και να αποδεχτούν προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι 1) παραμένουν άνεργοι, 2)από τη σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και 3), σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, θα ενημερώσουν αμέσως τον ΟΑΕΔ.

Μετά την παραπάνω διαδικασία επικαιροποίησης ΙΒΑΝ και αποδοχής δήλωσης, οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια, καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει την έκτακτη αποζημίωση σε μηνιαία βάση, εφόσον ο δικαιούχος παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemiose-epokhika-ergazomenon.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Ανεργία > Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που εργάστηκαν κατά το 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για τρεις μήνες και πέντε ημέρες.

Επίσης, δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τον αντίστοιχο μήνα της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.Αντίθετα, άνεργοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Σε περίπτωση που ένας άνεργος με τη χρήση των κωδικών TAXISnet ή ΟΑΕΔ δεν μπορεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνητικά δικαιούχος, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης.

Ποιο είναι το ύψος και η διάρκεια της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβάλλεται μηνιαία για τον αντίστοιχο πλήρη μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά ανώτατο όριο για διάστημα τριών μηνών και, συγκεκριμένα, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Η καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης θα πραγματοποιείται στις αρχές του μήνα που ακολουθεί κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας.

Για τον Ιούνιο, θα καταβληθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουλίου και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα καταβληθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)του ΟΑΕΔ τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης.