Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέμπτη 2 Ιουλίου και ο Κρόνος που από τα μέσα Μαΐου κινείται ανάδρομος στον Υδροχόο επιστρέφει στον Αιγόκερω και λίγες ακόμα εμφανίσεις, μέχρι τις 17 Δεκέμβρη.

ΚΡΙΟΣ: Ο Κρόνος ανάδρομος περνάει σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με το γάμο σου και τις επισημοποιημένες σχέσεις της ζωής σου, αλλά και με την εξουσία, τα αφεντικά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα τεστάρει και ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα στις σχέσεις σου με τους παραπάνω. Αν έχεις δουλέψει σωστά και έχεις ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σου απέναντι τους, τότε οι ισορροπίες θα αλλάξουν υπέρ σου, αλλιώς θα χρειαστεί να κοπιάσεις λίγο παραπάνω.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Κρόνος ξαναμπαίνει ανάδρομος στο Αιγόκερω κι εδώ που τα λέμε μόνο θετική θα τη χαρακτήριζα αυτή την εξέλιξη για σένα, αφού θα σου δώσει τη δυνατότητα να ξανασκεφτείς κατά πόσο οι επιλογές που κάνεις έχουν νόημα ή απλώς έχεις χαθεί μέσα στο κλίμα της εποχής και γενικότερα επηρεάζεσαι από τους ανθρώπους γύρω σου. Από την άλλη, κρίνει τις προσπάθειες σου να εξελιχθείς, μέσω σπουδών π.χ, ενώ μπορεί να εμφανίσει κάποια εμπόδια σε σχέση με κάποιο νομικό ζήτημα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το να ξαναμπαίνει ο Κρόνος ανάδρομος στον 8ο ηλιακό σου οίκο, η αλήθεια να λέγεται, περιορίζει κάπως τις προσδοκίες σου να περάσεις το απόλυτα ερωτικό καλοκαίρι ή τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα το ήθελες, αφού χρειάζεται φοβερή αυτοπειθαρχία προκειμένου να συγκρατήσεις τον εαυτό σου και την τάση σου για ζήλια και έλεγχο. Από την άλλη, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να επανεξετάσεις τα οικονομικά σου δεδομένα, ενώ θα σου πρότεινα και να αποφύγεις επεμβάσεις που δεν επείγουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δεν ξέρω αν σου έλειψε, θέλω όμως να πιστεύω ότι όσο ο Κρόνος ήταν στον Υδροχόο μια ανάσα την πήρες στο κομμάτι των σημαντικών σχέσεων τις ζωής σου, ακόμα κι αν μιλάμε για κάποιο σημαντικό “εχθρό” που σε άφησε στην ησυχία σου. Τώρα που ξαναμπαίνει στον Αιγόκερω θα δούμε κατά πόσο αυτή η ανάσα ήταν αποτέλεσμα προσωπικής σου δουλειάς και κατά πόσο έμαθες να βάζεις όρια σε ανθρώπους που έχουν την τάση να τα πατάνε ή αν ήταν απλά τυχαίο...

ΛΕΩΝ: Με τον Κρόνο να επιστρέφει στον Αιγόκερω είναι ώρα για δουλειά, γιατί το αφεντικό παρατηρεί, κρίνει και μοιράζει αυξήσεις, προαγωγές και απολύσεις. Το δύσκολο όμως δεν είναι το να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό, αλλά το ότι θα πρέπει παράλληλα να κάνεις σωστή διαχείριση των δυνάμεων σου, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου και την υγεία σου στην πράξη και να υπολογίσεις στη λεπτομέρεια τι σου κόβει από την ενέργεια σου και τι θα μπορούσε να σου δώσει περισσότερη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Κρόνο να επιστρέφει στον Αιγόκερω θα σε απασχολήσουν θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά, αφού έρχεσαι αντιμέτωπος με τον παράγοντα “ευθύνες” που συνεπάγεται η ύπαρξη τους στη ζωή σου ή η σκέψη να φέρεις ένα στον κόσμο. Από την άλλη, αφορά στα ερωτικά σου, όπου κάποιες δυσκολίες και πιθανόν κάποιες απογοητεύσεις μπορεί να τις φέρει, γιατί θέλει να σε ξυπνήσει και να σου δώσει να καταλάβεις ότι οι σχέσεις απαιτούν μια κάποια προσπάθεια για να αποδώσουν.

ΖΥΓΟΣ: Ο Κρόνος επιστρέφει στον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού είναι πολύ πιθανό να προκύψουν θέματα με μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας σου, τα οποία θα σε φορτώσουν με ευθύνες κι υποχρεώσεις που δε θα μπορείς να αποφύγεις. Από την άλλη, έρχεται να σε κάνει να αντιμετωπίσεις τα συναισθηματικά σου στις πραγματικές τους διαστάσεις και να καταλάβεις που μπορεί να τα καταπίεσες, αλλά και που μπορεί να τα φούσκωσες λίγο παραπάνω. Ρεαλισμός αγαπητέ μου Ζυγέ, ρεαλισμός...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Κρόνο να επιστρέφει στον Αιγόκερω οι επαφές σου με κάποιους ανθρώπους σοβαρεύουν, με την έννοια ότι δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδια. Αν μιλάμε για δουλειά, θα πρέπει να κρατηθούν κάποιες αποστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καθένας θα ανταποκριθεί σε αυτό που του αναλογεί. Αν, από την άλλη, μιλάμε για κάποια ερωτική υπόθεση, τις σχέσεις με τα αδέρφια σου ή ακόμα και με κάποιο γείτονα εκεί θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένα όρια και να γίνουν ξεκάθαρες συζητήσεις, για να ξέρεις τι σου γίνεται πρώτα απ’ όλα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Κρόνος επιστρέφει στο κομμάτι των οικονομικών σου και πάνω που είπες ότι έχεις τρόπο να τη βγάλεις καθαρή και να βρεις τις λύσεις σε κρίσιμα οικονομικά θέματα έρχεται χωρίς να τον ρωτήσεις για να σου βάλεις κάποια εμπόδια και να σε κάνει να τα ξαναπιάσεις λίγο απ’ την αρχή. Καλά, με τον κυβερνήτη σου επίσης εκεί, δε χάνεσαι, αλλά αν π.χ. είσαι αφεντικό και με τους χειρισμούς σου έχεις αδικήσει κόσμο ή αν έχεις κάνει επιλογές που δεν τις πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος έρχεται η στιγμή να μαζευτείς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:Τί λέει Αιγοκεράκια μου; Σας έλειψε ο μπαμπάς Κρόνος; Αν ναι, σας έχω καλά νέα, γιατί από σήμερα επιστρέφει να βγάλει σχεδόν το σύνολο της χρονιάς μαζί σας και να σας πει αυτό το “Μπράβο παιδί μου!” που περιμένετε να ακούσετε έχοντας προσπαθήσει τόσο πολύ. Από την άλλη όμως, επειδή ξέρει και πως να σας εκπαιδεύει στις δυσκολίες έρχεται να σας αναγκάσει να ασχοληθείτε λίγο και με τον εαυτό σας, γιατί πως θα την κάνεις την καριέρα αν δεν έχεις προσέξει τον εαυτό σου πρώτα απ’ όλα;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Κρόνος σε πολλούς Υδροχόους προκάλεσε ένα πρώτο σοκ, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να συνειδητοποιήσουν που βρίσκονται. Ήρθε ο καιρός να κλείσεις κάποιους λογαριασμούς στο παρόν για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις και να κάνεις επιλογές που θα μπορέσεις να τις υποστηρίξεις από το Δεκέμβρη που με το καλό (?) θα περάσει ξανά στο ζώδιο σου για να βγάλει εκεί 2 χρονάκια. Ειδικά με επαγγελματικά ζητήματα, με τα ψυχολογικά σου, αλλά και με τις συνήθειες σου στην καθημερινότητα χρειάζεται να ασχοληθείς...σούμπιτο.

ΙΧΘΥΕΣ : Ο Κρόνος επιστρέφει στον Αιγόκερω και βάζει δύσκολα σε κάποιες φιλικές σου σχέσεις. Μπορεί να πίστεψες ότι κάποια προβλήματα που προέκυψαν κατάφερες να τα θάψεις και να συνεχίσεις να πορεύεσαι χέρι-χέρι παρακάτω. Όμως τα έθαψες, δεν τα αντιμετώπισες και έχει διαφορά. Από την άλλη, θα πρέπει να ασχοληθείς με τους στόχους που έχεις για το αύριο και να δεις κατά πόσο είναι εφικτοί και κατά πόσο είσαι στο σωστό δρόμο για να τους πετύχεις. Επίσης, τα σχέδια που κάνεις από κοινού με το σύντροφο σου βρίσκουν εμπόδια στο δρόμο τους ή δημιουργούν εντάσεις στη σχέση. Πηγή: Astrologos.gr