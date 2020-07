Life

Το τηλεφώνημα Μέγκαν και Χάρι στην 18χρονη Αλθέα

Ποιά ειναι η νεαρή γυναίκα και τι συζήτησε με το δημοφιλές ζευγάρι.

Η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) τηλεφώνησε στην Αλθέα Μπερνστάιν (Althea Bernstein), μια 18χρονη biracial από το Μάντισον του Ουισκόνσιν, η οποία ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση από τέσσερις λευκούς.

Ο Μάικλ Τζόνσον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Boys & Girls Clubs της κομητείας Dane επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WISC-TV - Channel 3000 ότι η δούκισσα του Σάσεξ μίλησε με το θύμα για περίπου 40 λεπτά το Σάββατο 27 Ιουνίου, ενώ για περίπου 10 λεπτά στη συζήτηση συμμετείχε και ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάρι.

«Η Αλθέα και η Μέγκαν μίλησαν για τη σημασία της αυτοπροστασίας και το να μπορεί κάποιος να επουλώσει τις πληγές του» δήλωσε ο Τζόνσον.

Είπε ακόμα ότι η Μπερνστάιν εξακολουθεί να «αγωνίζεται» και ότι η κατάσταση που αντιμετώπισε ήταν μία «πρόκληση γι αυτήν». Πρόσθεσε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης η Μέγκαν την συμβούλεψε να μείνει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αποφύγει να διαβάζει αρνητικά σχόλια.

Μάλιστα ο Τζόνσον μοιράστηκε μέσω facebook ότι και αυτός μίλησε με την Μέγκαν και τον Χάρι μέσω τηλεφώνου. «Ο πρίγκιπας Χάρι είπε ότι οι φωνές των νέων έχουν σημασία, ενώ η Μέγκαν συμφώνησε να μιλήσει με κορίτσια στο Ουισκόνσιν και θα το προγραμματίσουμε σύντομα», έγραψε.