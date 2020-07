Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: Της εύχομαι τα χειρότερα, λέει ο πρώην σύζυγος της 33χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο πρώην σύζυγος της 33χρονης, που κατηγορείται ότι άρπαξε την 10χρονη..

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Έμεινε σιωπηλός για μέρες χωρίς να απαντά σε όσα τον κατηγορούσε η πρώην σύζυγος του. Ο πρώην άνδρας της 33χρονης που κατηγορείται ότι άρπαξε την 10χρονη από την Θεσσαλονίκη, έσπασε την σιωπή του και σήμερα κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Μου προκάλεσαν οργή και έκπληξη οι ισχυρισμοί της ότι εκδιδόταν και μάλιστα ότι εγώ την προώθησα στην πορνεία, ότι της κανόνιζα τα ραντεβού με τους πελάτες και μάλιστα ότι έπαιρνα και τα χρήματα. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, ανυπόστατοι, έωλοι και απεχθείς», τόνισε ο πρώην σύζυγος σημειώνοντας πως κατέθεσε την μήνυση για να προστατεύσει τόσο τον ίδιο όσο και το ανήλικο παιδί του από τις συκοφαντίες, όπως τις χαρακτηρίζει: «Το παιδί κάποτε θα μάθει και θα πρέπει να ξέρει ότι πατέρας κινήθηκε εναντίον αυτής της λασπολογίας. Θα σοκαριστεί όταν μάθει. Ήδη παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο…. Δεν χρειάζεται να απασχολούν το μυαλουδάκι του και έτερα ψεύδη ότι πατέρας συνηγορούσε και ήταν συνυπεύθυνος στον πορνικό βίο της μάνας».

Ο πρώην σύζυγος της 33χρονης κατέθεσε μήνυση δια του συνηγόρου του, χωρίς να παραστεί ο ίδιος στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Δια μέσου του δικηγόρου του, εξαπολύει σκληρή επίθεση στην 33χρονη, για όσα φέρεται να διέπραξε σε βάρος της 10χρονης, τονίζοντας πως της εύχεται τα χειρότερα: «Μας οργίζουν όσα έκανε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να ανακατευθούμε. Έτσι όπως τα πληροφορήθηκε της εύχεται τα χειρότερα», υπογράμμισε ο Χαράλαμπος Αποστολίδης

Από την πλευρά του ο συνήγορος της 33χρονης, τόνισε πως η εντολέας του έχει αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που ισχυρίζεται.

«Μπορεί να προβάλλει οποιοδήποτε ισχυρισμό για να αποδείξει την αθωότητα του. Η κατηγορούμενη όπως με έχει ενημερώσει, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν αυτό τον ισχυρισμό», δήλωσε ο Βασίλης Νουλέζας.

Η υπεράσπιση της 33χρονης αναφέρει ότι αν χρειαστεί θα ανταπαντήσει με έγκλιση για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.