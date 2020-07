Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Αγγλία και Σουηδία θα “ανοίξουν” όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολόγοι (βίντεο)

Ο Υπουργός Τουρισμού ξεκαθαρίζει τι έγινε με την πτήση από την Σουηδία στην Ρόδο. Τι είπε για Σουηδία και Βρετανία.

Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους οι δυο χώρες για τις οποίες η χώρα δεν πρέπει ακόμα να ανοίξει τις πτήσεις είναι η Βρετανία και η Σουηδία, όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Τόνισε πάντως πως όσοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα σε αυτές τις χώρες δεν απαγορεύεται, ωστόσο δεν μπορούν να το κάνουν απευθείας

Σχετικά με την πτήση από την Σουηδία που προσγειώθηκε στην Ρόδο, ο κ. Θεοχάρης, είπε πως πρόκειται για ειδική περίπτωση, καθώς στην συγκεκριμένη πτήση βρίσκονταν δημοσιογράφοι και αυτό θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της τουριστικής σεζόν . Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού δόθηκε ειδική άδεια με την προϋπόθεση να ελεγχθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη στις 15 Ιουλίου θα γίνει η επόμενη αναθεώρηση για Σουηδία και Βρετανία. Αν δεν μας το επιβεβαιώσουν οι επιδημιολόγοι δεν πρόκειται να ανοίξουμε, είπε και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ασφάλεια