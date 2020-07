Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη Φλόριντα

Η COVID-19 "χτυπά" τους νέους, οι οποίοι, λόγω της χαλάρωσης των μέτρων ,επέστρεψαν στις παραλίες και στη νυχτερινή ζωή.



Η Φλόριντα κατέρριψε μια ακόμη φορά το ρεκόρ της των νέων κρουσμάτων της Covid-19, καταγράφοντας άλλα 10.000 την Πέμπτη. Συνολικά 169.106 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη νοτιοανατολική πολιτεία των ΗΠΑ από την έναρξη της πανδημίας.

Ενώπιον του μεγέθους της υγειονομικής κρίσης, η κομητεία Μαϊάμι-Γουέιντ, η πλέον πολυπληθής της χώρας με σχεδόν 2,7 εκατομμύρια κατοίκους, ανακοίνωσε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους, εκτός από τους χώρους λατρείας.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης ΝτεΣάντις, ο οποίος καθυστέρησε να επιβάλει την κατ΄οίκον καραντίνα στην πολιτεία του όταν η επιδημία εξαπλωνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο, απέδωσε τους αριθμούς αυτούς σε μια "αυστηρή" εκστρατεία διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ.

"Δεν θα επιστρέψουμε να κλείσουν" τα καταστήματα, προειδοποίησε ωστόσο την Τετάρτη. "Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα καταστήματα είναι αυτοί που προκαλούν" αυτές τις νέες μολύνσεις, πρόσθεσε.

Η Φλόριντα αντιμετωπίζει έκρηξη της νόσου μεταξύ των νέων οι οποίοι, λόγω της χαλάρωσης των μέτρων που έγινε από τις αρχές Ιουνίου, επέστρεψαν στις παραλίες και στη νυχτερινή ζωή.

Απέναντι σε αυτά τα ανησυχητικά στοιχεία, ο ΝτεΣάντις ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την κατανάλωση αλκοόλ μέσα στα μπαρ.

"Όταν βλέπετε τους νέους, νομίζω ότι είναι κυρίως οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις" που επιτείνουν την επιδημία του κορονοϊού, εξήγησε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε σήμερα ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ρον ΝτεΣάντις για την επιβράδυνση της διασποράς του κορονοϊού. "Στηρίζουμε πλήρως τα προσεκτικά σας βήματα για την επιβράδυνση της διασποράς του ιού και αυξανόμενων κρουσμάτων που επηρεάζουν τη Φλόριντα σήμερα", δήλωσε ο Πενς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τάμπα που παραχώρησε μαζί με τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.

Ένδειξη ότι η κατάσταση δεν σταματά να επιδεινώνεται από τότε που η Φλόριντα άρχισε τη διαδικασία χαλάρωσης των μέτρων αποτελεί ότι ο μεγάλος νοσοκομειακός όμιλος του Μαϊάμι, Jackson Health System, ανακοίνωσε χθες την αναστολή των χειρουργικών επεμβάσεων που δεν είναι επείγουσες.