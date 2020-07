Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και μπαίνουμε στο πρώτο Παρασκευοσαββατοκύριακο του μήνα όπου μας περιμένει η τρίτη διαδοχική έκλειψη τις τελευταίες 30 μέρες.

ΚΡΙΟΣ: Η τελευταία έκλειψη του καλοκαιριού σου λέει ότι αν θες να νιώθεις ασφαλής θα πρέπει να κοιτάξεις στην ουσία των πραγμάτων και όχι στους τίτλους. Το να φορτώνεις με ένα σωρό επίθετα τον άνθρωπο σου ή κάποιον που αγαπάς γενικότερα δε σας φέρνει πιο κοντά. Είναι σαν να σου φέρνουν μπροστά σου ένα πιάτο με πολλά υλικά κι εσύ να κάθεσαι να το κοιτάς προσπαθώντας να ανακαλύψεις τι έχει μέσα. Μόνο που δεν το τρως και όσο δεν το τρως κρυώνει…

ΤΑΥΡΟΣ: Οι φόβοι και οι όποιες ανησυχίες μπορεί να σε κατακλύζουν αυτή τη στιγμή οφείλονται στο ότι κρατάς το μυαλό σου κολλημένο στο μέλλον ή σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που ξέρεις ότι σε περιμένει. Είναι όμως σαν να περπατάς στο δρόμο και να κρατάς κιάλια. Κι από τη μία τα κιάλια κάνουν τεράστιο κάτι που με γυμνό μάτι ίσα που φαίνεται, ενώ από την άλλη δε σε αφήνουν να δεις όσα σε περιβάλλουν αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι ίσως να μη φτάσεις ποτέ εκεί που βλέπεις με τα κιάλια, αν δεν αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έχεις στο παρόν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η τελευταία αυτή έκλειψη στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με τις ανασφάλειες σου και κάποιες ανάγκες σου που νιώθεις ότι δεν καλύπτονται. Σαν διαδικασία μπορεί να μην είναι εύκολη όμως θα σε κάνει να βρεις λύσεις και να ανακαλύψεις λάθη σου που σε έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Αν για παράδειγμα μιλάμε για τη δυσκολία σου να κάνεις μια σχέση, είναι πιθανό να ανακαλύψεις ότι διαλέγεις ανθρώπους που σε πνίγουν ή αν μιλάμε για κάποιο οικονομικό πρόβλημα να κινητοποιηθείς για να βρεις μια δουλειά με καλύτερα χρήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο κύκλος των εκλείψεων στον άξονα σου, στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου κλείνει με μια έκλειψη πολύ δημιουργική. Νέοι στόχοι, νέες σχέσεις, ανανέωση στον φιλικό σου κύκλο και ενδεχομένως κάποιο ξεσκαρτάρισμα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι το κατά πόσο θα επιτρέψεις στους ανθρώπους γύρω σου να έχουν λόγο στις επιλογές σου. Προφανώς και δε λειτουργούμε αυτόνομα, όμως να θυμάσαι ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς, όσο κι αν σε τρομάζει το ενδεχόμενο κάποιοι να δυσαρεστηθούν.

ΛΕΩΝ: Για σένα η τελευταία έκλειψη στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου είναι άλλη μια σημαντική ευκαιρία για να κλείσεις κύκλους σε σχέσεις και συνεργασίες που δεν έχουν να σου προσφέρουν κάτι. Για να πάρει μπρος η καθημερινότητα σου, για να μπορέσεις να αφήσεις στην άκρη την ανησυχία και το άγχος που σε ταλαιπωρούν θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση που μπορεί αυτή τη στιγμή να φαντάζει δύσκολη, είναι όμως πολύ πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι. Το μόνο που χρειάζεται από σένα είναι να επιστρατεύσεις την αισιοδοξία σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Χρειάζεσαι νέες προοπτικές, κίνητρα και γενικότερα νόημα στη ζωή σου. Μόνο που πολλές φορές όλα αυτά τα ψάχνουμε γύρω μας, χωρίς να ξέρουμε καν τι συμβαίνει μέσα μας. Αυτή εδώ η έκλειψη έρχεται να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι έχεις να προσφέρεις και τι χρειάζεσαι για να καταφέρεις να είσαι πραγματικά χαρούμενος. Ειδικά όσον αφορά στα ερωτικά σου, μια ιστορία που μπορεί να ξεκινάει τώρα όσο ευχάριστη κι αν είναι κουβαλάει κάποιο πρόβλημα και είναι σημαντικό να ξέρεις ποια είναι τα όρια σου και με τι μπορείς να συμβιβαστείς.

ΖΥΓΟΣ: Η τελευταία έκλειψη στον άξονα ζενίθ-ναδίρ του ηλιακού σου ωροσκοπίου μιλάει για ξεκαθαρίσματα και στις οικογενειακές σχέσεις, αλλά και στα επαγγελματικά. Αν μέχρι τώρα ένιωθες να σε απειλούν ή να σε έχουν με το πιστόλι στον κρόταφο αυτό αλλάζει και είσαι εσύ αυτός που αναλαμβάνει τον έλεγχο των πραγμάτων. Μπορεί να αναλάβεις ένα ρίσκο που ακόμα κι αν σου βγει θα υπάρξει μια φάση που ψυχολογικά ή οικονομικά μπορεί να σε πιέσει. Το γεγονός όμως ότι έχεις το σθένος να υποστηρίξεις ότι αυτό που νιώθεις είναι ανεκτίμητο και ως τέτοιο δεν μπορεί να το μειώσει κανένα κόστος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Άλλη μια έκλειψη κλειδί για το μέλλον σου είναι αυτή που πραγματοποιείται στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου. Αυτή τη φορά όμως δεν αποφασίζεις μόνος σου ή τουλάχιστον πριν αποφασίσεις λαμβάνεις υπ’ όψιν και κάποιον άλλο. Για την ερωτική σου ζωή αυτή η έκλειψη μπορεί να είναι πολύ βοηθητική μεν, ωστόσο επειδή είναι πολύ πιθανό να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι “όλα ή τίποτα” είναι πιθανό να μιλάμε για γνωριμίες με πολύ συγκεκριμένη διάρκεια, ακόμα και στην περίπτωση που πάρεις το “όλα”. Ίσως αν το πήγαινες πιο χαλαρά...;

ΤΟΞΟΤΗΣ:Η έκλειψη που πραγματοποιείται στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορείς να νιώθεις ασφαλής με τα υπάρχοντα δεδομένα στη ζωή σου ή κατά πόσο είναι η στιγμή που κάνεις την έκπληξη και φέρνεις τα πάνω-κάτω στη ζωή σου εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Όπως και να έχει, καλό θα είναι να διαχειριστείς τα πράγματα με ψυχραιμία, γιατί η νευρικότητα που πιθανόν να νιώθεις σε οδηγεί σε συγκρούσεις που απλώς σε αποπροσανατολίζουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η τελευταία έκλειψη στο ζώδιό σου έχει έντονη την επιρροή του Ουρανού από τον Ταύρο που θέλει να σου δώσει την έμπνευση και τη δημιουργικότητα προκειμένου να κάνεις πράγματα που θα τα αγαπάς και θα τα εκτιμάς, χωρίς να περιμένεις την αναγνώριση των άλλων. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά μπορεί να μιλάμε για ένα παιδί, στο οποίο ξέρεις ότι έχεις τη διάθεση να αφιερωθείς και το ψυχικό σθένος να είσαι δίπλα του ανεξάρτητα από το πως μπορεί να το δει οποιοσδήποτε άλλος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η τελευταία έκλειψη στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου είναι πιθανό να σε φέρει αντιμέτωπο με ένα τραύμα της παιδικής του ηλικίας το οποίο είτε ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου και το βιώνεις, είτε ένα ξαφνικό γεγονός ή μία γνωριμία έρχεται να στο θυμίσει. Το σημαντικό όμως είναι το κατά πόσο θα του επιτρέψεις να βγει στην επιφάνεια και να το αντιμετωπίσεις ή θα επιλέξεις να το καλύψεις και να συνεχίσεις τη ζωή σου κάνοντας ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει τι αντέχεις αυτή τη στιγμή. Απλώς φρόντισε να μη λειτουργήσεις ακραία.

ΙΧΘΥΕΣ : Άλλη μία έκλειψη -η τελευταία που πραγματοποιείται στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου έρχεται να ανανεώσει τη ζωή σου φέρνοντας ανθρώπους που δεν τους περίμενες και που κουβαλάνε πάνω τους μια ξεχωριστή αύρα. Σε αυτή τη φάση της ζωής σου δεν αντέχεις τη μοναξιά, χρειάζεσαι ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ξεχωριστός και που γεμίζουν την καρδιά σου με συναισθήματα. Να θυμάσαι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περιμένουν από σένα να τους δώσεις και θα πρέπει να είσαι έτοιμος να λειτουργήσεις πιο ομαδικά. Πηγή: Astrologos.gr