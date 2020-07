Αθλητικά

Σενάρια για αποχώρηση του Μέσι από την Μπαρτσελόνα

Γιατί φέρνουν τον Μέσι στην πόρτα εξόδου της Μπαρτσελόνα και τι απαντά ο σύλλογος.

Το μέλλον του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι είναι αβέβαιο. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έχει διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του και είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Καταλανούς το 2021 που λήγει το συμβόλαιό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού Cadena Ser.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Μέσι κι ο πατέρας του Τζορτζ είχαν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση, αλλά ο Αργεντίνος δεν επιθυμεί να παραμείνει στο Καμπ Νου.

Η αιτία της αλλαγής στάσης του είναι γιατί ο Μέσι νιώθει θυμωμένος για τις επιθέσεις που δέχεται από τα Μέσα και τον «χρεώνουν» για ότι συμβαίνει στον σύλλογο.

Η Mundo Deportivo πάντως επικοινώνησε με εκπροσώπους της Μπαρτσελόνα και τόνισαν ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις.