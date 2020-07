Κοινωνία

Φωτιά στα Σπάτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή του δήμου Σπάτων.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, πριν από λίγο, σε δασική έκταση στην περιοχή Φοίνικας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος, τουλάχιστον αυτήν την ώρα, για κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 19 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.