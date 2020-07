Κόσμος

Γαλλία: Παραίτηση της κυβέρνησης

Αποδεκτή έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν την παραίτηση του Εντουάρ Φιλίπ.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ υπέβαλε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έγινε αποδεκτή, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι τον διορισμό της νέας κυβέρνησης. Είναι μία αλλαγή που επιδίωξε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα συγκροτηθεί μία «νέα ομάδα» που θα ακολουθήσει έναν «νέο πολιτικό δρόμο» για το τελευταίο μέρος της πορείας μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2022.

«Νέος πρωθυπουργός θα ορισθεί εντός των προσεχών ωρών», διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης της Γαλλίας, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ενώ και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του εμφανίζονται πεπεισμένοι για την αποχώρησή του.

Το όνομα του νέου πρωθυπουργού αναμένεται εντός των προσεχών ωρών, ενώ η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες και πάντως πριν από την Τετάρτη, οπότε και είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν.

Τα ονόματα της υπουργού Αμυνας Φλοράνς Παρλί, της προέδρου της περιφέρειας του Παρισιού Βαλερί Πεκρές και του ανώτατου αξιωματούχου που είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του σχεδίου άρσης του lockdown για την αντιμετώπιση της επιδημίας Codiv-19 Ζαν Καστέξ ακούγονται για την θέση του πρωθυπουργού.

«Πρέπει να κάνω επιλογές για να ακολουθήσουμε έναν νέο δρόμο. Έχουμε να εφαρμόσουμε νέους στόχους ανεξαρτησίας, ανοικοδόμησης, συμφιλίωσης και νέες μεθόδους. Πίσω από αυτά θα υπάρξει μία νέα ομάδα», δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στον επαρχιακό Τύπο.

«Εδώ και τρία χρόνια στο πλευρό μου, επιτελεί, επικεφαλής διαδοχικών κυβερνήσεων, σημαντικό έργο και έχουμε εφαρμόσει σημαντικές, ιστορικές μεταρρυθμίσεις σε συνθήκες συχνά πολύ δύσκολες», τονίζει.

Η αλλαγή κυβέρνησης ήταν αναμενόμενη στον απόηχο του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών της 28ης Ιουνίου, που χαρακτηρίσθηκε από μεγάλη αποχή, ήττες για το προεδρικό κόμμα και την άνοδο των οικολόγων στα αστικά κέντρα.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, πρωθυπουργός πιο δημοφιλής από τον Εμανουέλ Μακρόν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προέρχεται από την δεξιά και δεν εντάχθηκε ποτέ στο κόμμα La Republique en Marche του προέδρου Μακρόν.

Από την ανάληψη της εξουσίας, οι δύο άνδρες έχουν υλοποιήσει σειρά επίμαχων μεταρρυθμίσεων, όπως στο θέμα του επιδόματος ανεργίας και έχουν αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις, όπως οι κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων και η υγειονομική κρίση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, που ανάγκασαν τον πρόεδρο να πει ότι πρέπει να γίνει επανεκκίνηση.

Η νέα κυβέρνηση θα έχει ως στόχο μία πολιτική επανεκκίνηση με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2022.