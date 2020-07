Κόσμος

“Αντίποινα” από την Βρετανία: Σε καραντίνα όσοι έρχονται από την Ελλάδα

Ο Υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας εκφράζει τη δυσαρέσκεια για τη μη απελευθέρωση των πτήσεων προς την Ελλάδα.

Η Ελλάδα δεν θα περιληφθεί στον κατάλογο των χωρών οι ταξιδιώτες από τις οποίες από την ερχόμενη εβδομάδα θα εξαιρούνται από την υποχρέωση να μπαίνουν σε καραντίνα στη Βρετανία, δήλωσε ο βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς.

Η Ελλάδα δεν θα προστεθεί στον κατάλογο αυτών των χωρών εξαιτίας της απόφασης της χώρας να απαγορεύσει τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, διευκρίνισε ο Σαπς, μιλώντας στο Radio 4 του BBC.

«Η Ελλάδα δεν θα περιληφθεί αρχικά στον κατάλογο επειδή έχει δηλώσει πως θα επανεξετάσει το δικό της σύστημα στις 15 Ιουλίου», δήλωσε ο βρετανός υπουργός Μεταφορών και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να υπάρξει αμοιβαιότητα με την Ελλάδα πριν από τις 15 Ιουλίου και αυτό είναι ένα ζήτημα της ίδιας της Ελλάδας».